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Ozan Tufan gitmek istediği takımı açıkladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 15.09.2018 08:03 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de yarattığı hayal kırıklığı nedeniyle kadro dışı bırakılan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne gönderilmek istenen Ozan Tufan'ın Beşiktaş formasını giymek istediği iddia edildi.

Ozan Tufan gitmek istediği takımı açıkladı

Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilen Ozan Tufan, talebini menajeriyle paylaştı. Sportif Direktör Comolli'nin görüştüğü 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajeri Fali Ramadani sinyali verdi. Ramadani'nin, "Ozan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmek istemiyor. O Beşiktaş'ı ve Şenol Güneş'i istiyor. Bize bonservisini verin" dediği iddia edildi.

ALİ KOÇ, BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİNİ AÇIKLAMIŞTI
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe TV'de canlı yayınlanan "Camiaya Sesleniş" isimli özel programda Beşiktaş'ın Ozan Tufan'a yaptığı teklifi şu sözlerle dile getirmişti:

"Beşiktaş'tan bize gelen, bizim kabul edemeyeceğimiz bir takas söz konusuydu, ancak pek çok oyuncuyu ilgilendiriyordu, bire bir takas değildi. İyi bir Ozan, Bursa'dan aldığımız Ozan, Türkiye'nin her takımında oynayabilir, Avrupa'da da oynayabilir. Hem milli takıma, hem de Fenerbahçe'ye yıllarca hizmet edebilecek kalitesi var."

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ozan Tufan'ın transferiyle ilgili vereceği karar şimdiden merak konusu. (Star)

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