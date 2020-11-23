Ozan Tufan: "Caner Ağabey'i ısınmaya çağırıyoruz, gelmiyor..."

Gençlerbirliği müsabakası sonrası takım otobüsünde kulüp televizyonuna maçı değerlendiren Ozan'ın neşesi yerindeydi.

Maçın ardından "çiçek gibi takım" olduklarını belirten Ozan Tufan, "Gerçekten kenetlenmiş, iyi olmuş bir takımız. Biz çok iyi ısındık. Caner Ağabey'i ısınmaya çağırıyoruz, gelmiyor. Atmış kolları arkasına oturuyor, şişmiş bir şekilde. Tecrübesi yeter ama Caner Ağabey'in, tecrübesi yeter." ifadelerini kullandı.

