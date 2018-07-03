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Ozan Tufan Crytal Palace'ın gündeminde

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.07.2018 08:19 | Son Güncelleme

Devre arasında Crystal Palace’a transferi son anda yatan Ozan Tufan’dan İngiliz kulübü vazgeçmedi...West Bromwich ve Fulham da yakın takipte.

Ozan Tufan Crytal Palace'ın gündeminde

Geçen sezon Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakıldıktan sonra İspanyol ve İngiliz kulüplerinin hücumuna uğrayan Ozan'ın Crytal Palace'a transferi son günde gerçekleşmemişti.

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İngiliz basınına göre Crystal Palace'lı yöneticiler Ozan Tufan transferini görüşmek için İstanbul'a gelmeyi planlıyor. UEFA ile imzalanan Finansal Fair Play nedeniyle bonservisli transferler için kaynağa ihtiyaç duyan Fenerbahçe yönetimi uygun bir teklif gelirse transfere izin verebilir. Tatilde çalışan ve 20 günde 8 kilo veren Ozan'a Crystal Palace dışında West Bromwich ve Fulham kulüplerinin ilgisi olduğu da Ada basınında yazılıp çiziliyor. (TAKVİM)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe ozan tufan Spor Toto Süper Lig

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