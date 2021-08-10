Ozan Tufan’dan Bursaspor’a 50 bin TL’lik destek

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’un maddi sıkıntılar sebebiyle başlattığı ‘Ayağa kalk Bursa’ kampanyasının son gününde önemli destekler gelmeye başladı.

Yeşil-beyazlı takımın alt yapısında yetişen Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan da bu duruma kayıtsız kalmadı. Milli futbolcu, Bursaspor’a 50 bin TL’lik destekte bulundu. Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Ayağa kalk Bursa hareketine 50.000 TL değerinde hatıra forması alarak katkıda bulunan eski futbolcumuz Ozan Tufan’a teşekkür ederiz."

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAF: İHA

