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Ozan Tufan’dan Bursaspor’a 50 bin TL’lik destek

10.08.2021 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursaspor alt yapısında yetişen Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, yeşil-beyazlı kulübün 'Ayağa kalk Bursa' kampanyasına 50 bin TL'lik destekte bulundu.

Ozan Tufan’dan Bursaspor’a 50 bin TL’lik destek

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’un maddi sıkıntılar sebebiyle başlattığı ‘Ayağa kalk Bursa’ kampanyasının son gününde önemli destekler gelmeye başladı.

Yeşil-beyazlı takımın alt yapısında yetişen Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan da bu duruma kayıtsız kalmadı. Milli futbolcu, Bursaspor’a 50 bin TL’lik destekte bulundu. Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Ayağa kalk Bursa hareketine 50.000 TL değerinde hatıra forması alarak katkıda bulunan eski futbolcumuz Ozan Tufan’a teşekkür ederiz."

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü Bursaspor Ozan Tufan
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