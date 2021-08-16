SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Ozan Tufan'dan canlı yayında keyifsiz görüntü

Ozan Tufan'dan canlı yayında keyifsiz görüntü

16.08.2021 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor deplasmanında 76. dakikada Miha Zajc'ın yerine oyuna dahil olan Ozan Tufan, İstanbul dönüşünde takım otobüsünden yapılan canlı yayındaki keyifsiz görüntüsüyle dikkat çekti.

Ozan Tufan'dan canlı yayında keyifsiz görüntü

Süper Lig 2021-22 sezonu ilk haftasında Fenerbahçe, zorlu Adana Demirspor deplasmanında rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı perdeyi galibiyetle açtı.

Son bölümleri nefes kesen mücadelenin bitiş düdüğüyle 3 puanı hanesini yazdıran sarı lacivertli ekipte büyük sevinç yaşanırken FB TV, her zaman olduğu gibi dönüş yolunda takım otobüsünden canlı yayın yapıldı.

Rıdvan Dilmen: Ozan Tufan, Watford'la transferini görüşüyorRıdvan Dilmen: Ozan Tufan, Watford'la transferini görüşüyor

Adana Demirspor ağlarına gönderilen golün mimarları olan Mesut Özil ve İrfan Can ikilisiyle renkli anların yaşandığı bir röportajın yapıldığı esnada Ozan Tufan'ın görüntüsü dikkat çekti. Galibiyet sonrası takım otobüsündeki eğlenceli tavırlarıyla bilinen Ozan Tufan'ın bu kez keyifsiz oluşu dikkatlerden kaçmadı. Telefonla konuşan Ozan Tufan, o anlarda kulüp televizyonuna alışılmış demeçlerinden veremedi.

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın yeni sezonda kadroda düşünmediği öne sürülen Ozan Tufan, Adana Demirspor maçının 76. dakikasında Miha Zajc'ın yerine oyuna dahil olmuştu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Önüne geleni sürükledi, direği devirdi! İşte selin yeni görüntüleriÖnüne geleni sürükledi, direği devirdi! İşte selin yeni görüntüleri
Korkunç gece: 20 ölü, 79 yaralı! Korkunç gece: 20 ölü, 79 yaralı!
Rıdvan Dilmen'den Samatta'ya eleştiri!Rıdvan Dilmen'den Samatta'ya eleştiri!
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Mesut Özil Ozan Tufan İrfan Can Kahveci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık duyurdu: İşte aşıda yeni yaş sınırı

Bakanlık duyurdu: İşte aşıda yeni yaş sınırı

Tarihe geçen kare! Taliban Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda

Tarihe geçen kare! Taliban Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda

Samatta, Fenerbahçe taraftarını çıldırttı

Samatta, Fenerbahçe taraftarını çıldırttı

Ozan Tufan'ın görüştüğü kulübü açıkladı

Ozan Tufan'ın görüştüğü kulübü açıkladı

Canlı yayında neye uğradığını şaşırdı!

Canlı yayında neye uğradığını şaşırdı!

Rıdvan Dilmen'den Samatta'ya eleştiri!

Rıdvan Dilmen'den Samatta'ya eleştiri!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Volkan Demirel'den Beşiktaş'a eleştiri

Volkan Demirel'den Beşiktaş'a eleştiri

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Galatasaray, rakibini farklı geçti!

Galatasaray, rakibini farklı geçti!

İşte Fenerbahçe'nin UEFA'daki rakibi

İşte Fenerbahçe'nin UEFA'daki rakibi

115 milyon euro! Transfer resmen açıklandı

115 milyon euro! Transfer resmen açıklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.