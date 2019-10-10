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Ozan Tufan'dan Emre Belözoğlu ve Fenerbahçe itirafları

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 10.10.2019 19:12 | Son Güncelleme

Mili futbolcu Ozan Tufan, Arnavutluk maçı öncesi yaptığı açıklamada, “Milli ruhu sahaya yansıtacağız. Hocamızın taktik anlayışıyla birlikte sahaya bunu döktüğümüz zaman sonuca da yansıyacaktır” dedi.

Ozan Tufan'dan Emre Belözoğlu ve Fenerbahçe itirafları

A Milli Takım’ın yarın oynayacağı Arnavutluk maçı öncesinde milli futbolcu Ozan Tufan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takım içerisindeki arkadaşlık atmosferinin üst seviyede olduğunu belirten Tufan, “Bunu da sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Grubun lideri olarak da görüyoruz. Milli ruhu sahaya yansıtacağız. Hocamızın taktik anlayışıyla birlikte sahaya bunu döktüğümüz zaman sonuca da yansıyacaktır” diye konuştu.

"GEÇMİŞLE İLGİLİ SORUNLARI AŞTIM"

Geçmişte yaşadığı kadro dışı kalma sorunlarıyla ilgili de konuşan Tufan, şunları söyledi:

“Geçmişle ilgili problemler, sorunlar, onları mental olarak kafamda düzenledim. Hayatımı tekrardan yeniledim. Futbola yüzde yüz konsantre bir şekilde odaklandım. Kendimi en güçlü şekilde antrenmanlara hazır ettim. Bunun da meyvesini yediğimi düşünüyorum. Pes edip bırakabilirdim. Bunun yerine daha çok çalışmayı hırs yapmayı edindim. Hem Fenerbahçe de hem milli takımda forma şansı buldum.”

"MİLLİ TAKIMI EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİZ"

Arnavutluk maçı hakkında düşüncelerini de aktaran Tufan, “Biz zaten gerekli analizleri yaptık. Hocamız bize gerekenleri gösterdi. Biz en iyi şekilde milli takımı temsil edip 2 ve 3 bölgelere geçeceğiz. Biz milli takım olarak en iyi yerlerde olmayı hak eden bir grubuz. Bunu yansıtacağız sahada. Sonuç kendiliğinden gelecektir” şeklinde konuştu.

"EMRE AĞABEYİN ÜZERİMDE EMEĞİ VAR"

Ozan Tufan, Emre Belözoğlu'nun hayatına olumlu katkı yaptığını da vurgulayarak, “Emre ağabeyin emeği üzerimde var. İlk Fenerbahçe’ye geldiğimde Emre ağabeyin emeği var. Fenerbahçe de zor bir süreçten geçiyordum onda da katkısı var. Ben her şeyi kendim yaptım. Kadro dışı kaldığımda yanımda kimse yoktu. Her şey iyi giderken herkes arıyordu. Ben kendim konsantre oldum. Kendi hayatımı kendim düzenledim ve sadece ailem vardı. Benim en büyük destekçim ailemdir sonra Fenerbahçe gelir. Emre ağabey benimle çok ilgileniyor. Ona çok teşekkür ediyorum. Önemli olan milli takım” ifadelerini kullandı.

MİLLİLER MAÇA HAZIR

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde H Grubu'ndaki 7’nci maçında yarın Arnavutluk ile karşılaşacak olan A Milli Takım, hazırlıklarını tamamladı.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tersisleri’nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde A Milli Takım, antrenman öncesi toplantı gerçekleştirdi. Şenol Güneş’in öğrencileri, gerçekleştirilen toplantısı sonrası ısınma hareketleriyle antrenmana başladı. Ardından pas çalışması gerçekleştiren Ay-Yıldızlılar, antrenmanın basına kapalı bölümünde ise yarınki maçın taktik çalışmalarını gerçekleştirdi.

ANTRENMAN ÖNCESİ ‘BARIŞ PINARI’ HAREKATINA DESTEK

A Milli Takım’da oyuncular, antrenman sahasına “Barış Pınarı Harekatı’nda Kahraman Ordumuzun Yanındayız” yazılı pankartla çıkarak, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yanında olduklarını gösterdiler.

A Milli Takım, Arnavutluk ile Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yarın saat 21.45'te karşı karşıya gelecek.

İşte harekatta kullanılan silahlarİşte harekatta kullanılan silahlar
Barış Pınarı Harekatı için Şenol Güneş'ten flaş açıklama!Barış Pınarı Harekatı için Şenol Güneş'ten flaş açıklama!
Millilerde Emre Belözoğlu sevinciMillilerde Emre Belözoğlu sevinci
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