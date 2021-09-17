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Ozan Tufan'dan Fenerbahçe açıklaması

17.09.2021 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezon başında Fenerbahçe'den İngiltere Premier Lig ekibi Watford'a kiralanan Ozan Tufan, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Birçok konu hakkında konuşan milli futbolcu, Bursaspor ve Fenerbahçe günleri, Pogba ile kıyaslanması ve Çağlar Söyüncü'yle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Ozan Tufan'dan Fenerbahçe açıklaması

İngiltere Premier Lig ekibi Watford'da kiralık olarak forma giyen Ozan Tufan, kulübün internet sitesine röportaj verdi. Milli futbolcu, birçok konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"BURSASPOR VE F.BAHÇE'YE MİNNETTARIM"

"Önce okul takımında oynarken keşfedildim. Bursaspor'a transfer oldum ve sonrasında Fenerbahçe'ye gittim. Şimdi Watford'dayım. Kariyerime olan katkısından dolayı Bursaspor'a sonsuza kadar minnettar olacağım. Fenerbahçe için de aynı şekilde. Kulüp, taraftarlar her zaman kalbimde. Harika anlar yaşadım. Harika arkadaşlıklar edindim. 7 yıllık süreçte belki hiç ligde şampiyon olamadık ama güzel anılarım oldu hep. İnişleri de, çıkışları da yaşadık. Hem Bursaspor, hem Fenerbahçe bugün burada olmamı sağladı."

"POGBA İLE KIYASLANMAK..."

"Pogba çok iyi oyuncu. Türk basınında Pogba ile kıyaslamaya neden olan güzel goller atmayı başardım. Böylesine üst düzey oyuncuyla kıyaslanmak ancak iltifat olarak kabul edebileceğim bir şey."

"ÇAĞLAR İLE ORTAK HAYALİMİZ"

"Çağlar, Premier Lig'e geldiğim için muhtemelen en mutlu kişi. Çok iyi arkadaşız. Yıllar önce ikimizin de günün birinde Premier Lig'de oynayacağından bahsederdik. Zaman bulduğumuzda bu ortak hayali gerçekleştirdiğimiz için bir kahve içeceğiz."

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Ozan Tufan
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