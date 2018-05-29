Ozan Tufan'dan tarihi karar!

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın kadro dışı bırakıp tekrar affettiği Ozan Tufan, kariyeriyle ilgili flaş bir karar aldı. Sezonun ikinci yarısı hiçbir resmi karşılaşmada forma şansı bulamayan, ligin son bölümünde de sakatlık yaşayan Ozan Tufan Fenerbahçe'den ayrılma karar aldı.
Menajeriyle de görüşen Ozan’ın F.Bahçe’den alacaklarına karşılık sözleşme feshi talep edeceği öğrenildi. 2020’ye kadar sözleşmesi bulunan milli oyuncunun adı sık sık İspanyol ekipleriyle anılıyor.
OZAN'IN YERİNE YENİ YILDIZ ADAYI
Forvet arkasında görev yapan ve yüksek tekniğiyle dikkat çeken 15 yaşındaki genç yıldız adayının ailesiyle bu hafta bir görüşme yapılacağı ve profesyonel sözleşme imzalanacağı öğrenildi. Aykut Kocaman’ın yakından takip ettiği Ömer Faruk’un, A takımla Topuk Yaylası kampına katılma ihtimali bulunuyor. (Fanatik)
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