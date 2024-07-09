Ozan Tufan'dan 'Trabzon'a geldiğinde mutsuzdu' iddialarına yanıt!

Trabzonspor'a 2 milyon Euro karşılığında transfer olan Ozan Tufan, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

"YILLARDIR UÇAK KORKUM VAR"

Transfer fotoğraflarında mutlu olmadığı yönündeki iddialara cevap veren Ozan Tufan, "Yıllardır uçak korkum var. Uçağa bindiğim anda kötü oluyorum. Bursaspor zamanlarından... Bir hadise oldu. Yıllardır korkum var. Diğer röportajlarda da söyledim. 10-11 saat ABD yolculuğunu uyumadan geçirmiyorum. Sabahına sağlık kontrolü vardı, 7'de kalktık, tüm gün ayaktaydık, başkanın ofisine geçtik, kendi ofisimize geçtik, işlemleri hallettik. 22.30'a kadar Trabzon'a geldik. Yanlış anlaşılmasın, yorgunluk ve uçak vardı. O gün biraz yorgun düştüm." dedi.

"YAKLAŞIK İKİ SENE ÖNCE FENERBAHÇE'DE OYNADIĞIM DÖNEMDE..."

"Yaklaşık iki sene önce Fenerbahçe'de oynadığım dönemde, bir telefon konuşmam olmuştu Abdullah Hoca ile... Beni beğendiğini, oyun sistemine uyduğumu söylemişti. Benim taktiğini, sistemini çok beğendiğim biridir Abdullah Hoca. O gün öyle bir konuşma oldu ama kontratım olduğu için adım atılamadı. Hull City serüvenim oldu. Çok güzel bir dönemdi. Tatildeyken Abdullah Hoca aradı, niyeti olduğunu, takımda görmek istediğini söyledi. Hedeflerinden bahsetti. Başkan ile telefon trafiği oldu. Kısa sürdü her şey. Kulüpler aralarında anlaşınca Abdullah Hoca'nın sistemine, taktiğine güvendiğim için gelmek istedim. Mutluyum."





