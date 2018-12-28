SPOR

Ozan Tufan Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.12.2018 09:53 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'den ayrılacağı ve sarı-lacivertlilerin, Beşiktaş'tan yapmak istediği Tolgay Arslan transferinde takas olarak kullanılacağı konuşulan Ozan Tufan ayrılığa karşı çıkıyor.

Ozan Tufan Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyor

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Aatif, Dirar, Ozan Tufan ve Volkan Demirel'in durumu merak ediliyor. Ozan'ın, Tolgay Arslan transferinde takas olarak kullanacağı dile getiriliyordu. Ancak genç oyuncu kariyerine Sarı-Lacivertli kulüpte devam etmek istiyor.

Yönetimin kararını bekleyen Ozan Tufan, şu ana kadar Beşiktaş ile bir görüşme yapmadı. Teknik Direktör Ersun Yanal ise 23 yaşındaki orta saha için henüz net bir karar vermiş değil. Ozan'ın Fenerbahçe ile 2020 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Beşiktaş'ın yanı sıra Ozan Tufan ile ilgilenen bir diğer kulüp ise Alanyaspor… Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Ozan'ı istediklerini açıkladı. Ersun Yanal'ın takıma gelmesiyle yeni bir planlamaya başlayan Sarı-Lacivertliler'de, tecrübeli teknik adam, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar'ın kadroya dönmesi konusunda olumlu fikirlere sahip. Fenerbahçe'de yaşanan olaylardan sonra kadro dışı bırakılan eski kaptan Volkan Demirel'in ise affedilmesi pek mümkün görünmüyor.

Bu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyorBu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyor
Ersun Yanal'dan Skrtel hamlesiErsun Yanal'dan Skrtel hamlesi
Yanal'dan flaş paylaşımYanal'dan flaş paylaşım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Beşiktaş ozan tufan tolgay arslan

En Çok Okunan Haberler

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Samandıra'dan gönderildi

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Samandıra'dan gönderildi

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Fenerbahçe'de 3 isme af çıktı

Fenerbahçe'de 3 isme af çıktı

Ali Koç'tan olay yaratan ceza!

Ali Koç'tan olay yaratan ceza!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ozan Tufan Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyor

Ozan Tufan'dan transfer kararı

Ersun Yanal Martin Skrtel ile sözleşme yenilenmesini istedi

Ersun Yanal'dan Skrtel hamlesi

Ersun Yanal'dan sosyal medya üzerinden taraftara mesaj

Yanal'dan flaş paylaşım

Fenerbahçe Odion Ighalo’yla anlaşmaya vardı

Ersun Yanal ilk transferini yaptı

Fenerbahçe'den Fernandao'ya başsağlığı mesajı

F.Bahçe'den başsağlığı mesajı

Emmanuel Adebayor için Fenerbahçe'den çılgın istek

Fenerbahçe'den Adebayor bombası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.