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Fenerbahçe'de Ozan Tufan Hull City'de! Acun Ilcalı'dan ilk sözler: Bizim için her şeyini vereceğinden eminim

25.06.2022 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Ozan Tufan’ın Hull City’ye transferi konusunda İngiliz Kulübü ile prensip anlaşması sağlandığını açıkladı. Hull City de yaptığı açıklamada Ozan Tufan için Fenerbahçe ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı ise bu transferin ardından, "Ozan Tufan, çok kaliteli bir futbolcu. Bizim için her şeyini vereceğinden eminim." ifadelerini kulandı.

Fenerbahçe'de Ozan Tufan Hull City'de! Acun Ilcalı'dan ilk sözler: Bizim için her şeyini vereceğinden eminim

Fenerbahçe Kulübü, milli oyuncu Ozan Tufan'ın Hull City'e transfer olduğunu açıkladı. Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve affedilmeyen milli oyuncu tercihini İngiltere'den yana kullandı ve bu transfer gerçekleşti.

"OZAN TUFAN'A ÖZEL BİR YER VERMELİYİM ÇÜNKÜ..."

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Acun Ilıcalı: "Ozan Tufan'a özel bir yer vermeliyim çünkü uzun yıllardır Fenerbahçe'de forma giyiyor, onu Fenerbahçe ve Milli Takım'da her şeyini verirken görmek büyük bir zevkti. Milli Takım'da 60'tan fazla kez forma giydi. Ozan Tufan, çok kaliteli bir futbolcu. Bizim için her şeyini vereceğinden eminim."

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

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"Oyuncumuz Ozan Tufan'ın Hull City'ye transferi konusunda İngiliz Kulübü ile prensip anlaşması sağlanmıştır. Ozan Tufan kişisel görüşmelerini gerçekleştirmek ve sağlık kontrolünden geçmek için yarın İngiltere'ye gidecektir."

HULL CITY DE AÇIKLADI

Fenerbahçe'nin açıklamasının ardından Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City de Ozan Tufan'ın transferi için sarı lacivertliler ile anlaştıklarını açıkladı.

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