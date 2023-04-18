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Ozan Tufan Hull City'den ayrılacak mı? Kendisi açıkladı, iddialara yanıt verdi

18.04.2023 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından İngiltere ekiplerinden Hull City'nin yolunu tutan Ozan Tufan için ayrılık iddialarının ardı arkası kesilmezken, milli oyuncu geleceği hakkında konuştu. İşte detaylar...

Ozan Tufan Hull City'den ayrılacak mı? Kendisi açıkladı, iddialara yanıt verdi

Bursaspor altyapısından yetişen ve Fenerbahçe'nin yolunu tutan Ozan Tufan son olarak Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin yolunu tutarken, bu sezon Championship ekibi Hull City'de 40 maça çıkan Ozan Tufan 7 gole imza attı.

Zaman zaman İngiltere'de mutsuz olduğu ve Türkiye'ye geri dönmek istediği iddiaları ortaya atılan Ozan Tufan geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

"BU KULÜPTE OLMAKTAN KEYİF ALIYORUM"

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"Hull City'nin oyuncusu olmaktan ve bu harika kulübün bir parçası olmaktan keyif alıyorum" diyen Ozan Tufan, geleceğine dair, "Burada yaşamaktan ve İngiltere'de oynamaktan keyif alıyorum. Gerçekten mutluyum ve burada kalmak istiyorum" sözlerini kullandı.

"PREMIER LİG'E ÇIKMAK İSTİYORUM"

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Takımın oynadığı futbolla ilgili de görüşlerini aktaran 28 yaşındaki futbolcu, "Taktiksel oyun tarzımızdan keyif alıyorum; sizin deyiminizle sıkıcı, uzun toplarla oynanan bir futbol oynamıyoruz. Daha çok topa sahip olmaya dayalı, akıcı bir taktikle oynuyoruz ve bundan keyif alıyorum. Gerçekten bunun bir parçası olarak kalmak, burada başarılı olmak ve bu oyuncu grubuyla Premier Lig'e çıkmak istiyorum." diye konuştu.

"HER ŞEY MÜMKÜN"

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Takımda kalma isteğine rağmen, her şeyin mümkün olduğunu da dile getiren Ozan Tufan, "Daha önce de söylediğim gibi ve bence bu herkes için geçerli, kimse gelecek sezon için planın ne olduğunu bilmiyor. Bu yüzden bu konuda kesin bir şey söyleyemem. Sözleşmemin bitmesine iki yıl var ve bu takımın bir parçası olarak kalmak istiyorum. Premier Lig'e giden yolda oynamak istiyorum." dedi.

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