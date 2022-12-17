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Ozan Tufan, Hull City'i ipten aldı! Sunderland karşısında 1 puanı son anlarda getirdi...

17.12.2022 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor haberleri: İngiltere Championship'te 23. hafta mücadelesinde Hull City ile Sunderland karşı karşıya geldi. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, MKM Stadyumu'nda oynanan müsabakadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Ev sahibi Hull City'nin golünü oyuna 71. dakikada dahil olan Ozan Tufan kaydetti.

Ozan Tufan, Hull City'i ipten aldı! Sunderland karşısında 1 puanı son anlarda getirdi...

Spor haberleri: İngiltere Championship'in 23. haftasında Hull City, Sunderland'i ağırladı. MKM Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Sunderland'in golünü 74. dakikada Ross Stewart kaydetti. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin sayısı ise 82. dakikada Ozan Tufan'dan geldi.

OZAN VE DOĞUKAN OYNADI

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Hull City'de forma giyen milli futbolculardan Ozan Tufan, oyuna 71. dakikada dahil olurken, Doğukan Sinik 76. dakikada Coyle'un yerine girdi.

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Bu skorun ardından üst üste 2. beraberliğini alan Hull City, puanını 26'ya yükseltti ve 21. sırada yer aldı. İki maçtır kazanamayan Sunderland ise 31 puanla 12. basamakta yer buldu.

Hull City, gelecek hafta Blackpool'u konuk edecek. Sunderland ise Blackburn'ü ağırlayacak.

OZAN TUFAN 4. GOLÜNÜ ATTI

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Bu sezon Hull City formasıyla 21. resmi maçına çıkan Ozan Tufan, 4. kez gol sevinci yaşamış oldu. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu daha önce Bristol City, Burnley ve Rotherham karşılaşmalarında ağları sarsmıştı.

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