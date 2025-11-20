SPOR

Ozan Tufan için sürpriz transfer iddiası! Devre arası imzayı atıyor

Son 5 maçının 4’ünü kazanıp Galatasaray galibiyetiyle milli araya moralli giren Kocaelispor, ara transferde gücüne güç katmak istiyor. Teknik direktör Selçuk İnan’ın, Trabzonspor’dan Ozan Tufan’ı kadroya katılması için yönetime özel talepte bulunduğu öğrenildi.

Emre Şen
16 yıl aradan sonra Süper Lig’e dönen Kocaelispor, ligde kalıcı bir yapı kurmayı hedefliyor. Sezona tutuk başlasa da kısa sürede çıkışa geçen Körfez ekibi, son 5 lig maçının 4’ünü kazanarak dikkat çekici bir ivme yakaladı. Milli ara öncesinde Galatasaray’ı mağlup ederek adından söz ettiren Yeşil-Siyahlılar, ara transfer döneminde kadroyu güçlendirecek hamlelere odaklanmış durumda. Teknik direktör Selçuk İnan’ın yönetime ilettiği öncelikli talep ise Trabzonspor forması giyen Ozan Tufan oldu.

KOCAELİSPOR PUSUDA BEKLİYOR

Ozan Tufan için sürpriz transfer iddiası! Devre arası imzayı atıyor 1

Trabzonspor’un 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon ligde yalnızca 6 maçta toplam 209 dakika süre alabildi. Teknik direktör Fatih Tekke’nin Ozan Tufan’ın performansından memnun olmadığı ve oyuncunun rotasyon planlarında geri planda kaldığı belirtiliyor. Bu nedenle deneyimli futbolcunun ocak ayında takımdan ayrılma ihtimali giderek güçleniyor. Kocaelispor cephesi ise fırsat doğması halinde transfer için hemen devreye girmeye hazır.

OZAN TUFAN AYRILMAYA HAZIR

Kocaelispor'un ilgisinden memnun olan Ozan Tufan'ın olası bir transfer teklifini kabul edeceği ve Trabzonspor tarafından da kolaylık isteyeceği öğrenildi.

Trabzonspor Kocaelispor Ozan Tufan
