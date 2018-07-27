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Ozan Tufan'ın Galatasaray'ı gitmek istediği öğrenildi

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.07.2018 08:04 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim’in önceki günkü isyanının nedeni belli oldu. Sakarya ile yapılan hazırlık maçının ardından Terim, 4 büyükler arasında oyuncu alış-verişi olması gerektiğine dikkat çekerek yeni bir tartışma başlatmıştı. Terim’i bu açıklamaya iten nokta Fenerbahçe’nin gözden çıkardığı Ozan Tufan oldu.

Ozan Tufan'ın Galatasaray'ı gitmek istediği öğrenildi

Fenerbahçe'nin 3 yıl önce 7 milyon euro bonservis ödeyerek Bursaspor’dan transfer ettiği ama geçen sezon kadro dışı kalan ve bu sezon başında da yine ön plana çıkmayan Ozan Tufan’ın Milli Takım’dan da hocası olan Fatih Terim’e haber göndererek Galatasaray’a gelmek istediğini bildirdiği öğrenildi.

Sarı-kırmızılılar Ali Koç’un başkan olmasından sonra aradaki buzların eridiğini umuyordu. Ancak Ozan için yapılan resmi temasta Fenerbahçe hiç düşünmediği futbolcuyu vermeyeceğini bildirdi.

Galatasaray cephesine göre Ozan Tufan’ın transferine vize çıkmamasıyla herkes kaybetti. Fenerbahçe 23 yaşındaki futbolcuya oynamadan 2 milyon euro ödemeye devam edecek. Ozan Tufan’ın Fenerbahçe ile 2 sene daha sözleşmesi bulunuyor.

Ndiaye’nin yüksek maliyeti yüzünden alternatif olarak Ozan’ı düşünen sarı-kırmızılıların isteği de böylelikle gerçekleşmedi. Milli Takım’ın önemli bir ismi Ozan Tufan’ın oynamadığı için eski formuna ulaşması da zor olacak.

TERİM NE DEMİŞTİ?

“Galatasaray, Fenerbahçe , Beşiktaş , Trabzonspor kendi içerisinde sirkülasyon yapabilse zaten dışardan oyuncu almayız. Biz vermiyoruz, onlar vermiyor. Oraya gitme diye sözleşmeye madde koyuyoruz. Ama gereksiz de bazen oyuncular tutuyoruz. Hem ekonomik olarak kaybediyoruz. Yani, bir oyuncu her takıma gidebilmeli. Dünyada örnekleri var. Her sene Milan İnter’den, İnter Milan’dan alır Yani şu mu korkutuyor acaba? Bizde başarılı olmadı, orada başarılı olur mu acaba? Keşke başarılı olsa. Orada ne hocanın ne kimsenin kabahati yok.” (MİLLİYET)


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Spor Toto Süper Lig ozan tufan Galatasaray Fenerbahçe fatih terim Transfer

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