SPOR

Ozan Tufan: Şampiyonluğun en büyük favorisi Fenerbahçe

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 04.10.2019 09:26 | Son Güncelleme

Ozan Tufan, Antalyaspor karşısında tek hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi. Çok iyi bir kadroya sahip olduklarını ifade eden Ozan, "Omuz omuza şampiyonluğa yürüyoruz" diye konuştu.

Ozan Tufan: Şampiyonluğun en büyük favorisi Fenerbahçe

Sezonun formda isimlerinden Ozan Tufan, FB TV'ye açıklamalarda bulundu. 24 yaşındaki futbolcu, Antalyaspor ile zorlu bir maç oynayacaklarını söyleyerek, "Ancak her maçta olduğu gibi tek hedefimiz galibiyet" ifadelerini kullandı.

Ozan, ligdeki şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak ise, "Bizim hedefimiz belli. Takım arkadaşlarım, teknik ekibimiz, yönetim kurulumuz ve taraftarlarımızla sezon sonunda omuz omuza şampiyonluğa yürüyoruz. 29. şampiyonluğumuza ulaşmak için elimizde çok iyi bir kadro var. Takımımızda çok sayıda olgunlaşmış arkadaşımız bulunuyor. Şampiyonluğun en favori, en iddialı takımı Fenerbahçe" dedi.

Bursa'da feci kaza! Ayak parmakları koptuBursa'da feci kaza! Ayak parmakları koptu
Max Kruse, Dünya Fair Play ödülüne adayMax Kruse, Dünya Fair Play ödülüne aday
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe ozan tufan

En Çok Okunan Haberler

ABD tarihinin en ölümcül silahlı saldırısıydı! Tam 735 milyon dolarlık...

ABD tarihinin en ölümcül silahlı saldırısıydı! Tam 735 milyon dolarlık...

Kritik atama kararları Resmi Gazete'de!

Kritik atama kararları Resmi Gazete'de!

Abdullah Avcı'dan maç sonu olay sözler!

Abdullah Avcı'dan maç sonu olay sözler!

Yıldız isimden flaş ayrılık itirafı!

Yıldız isimden flaş ayrılık itirafı!

Avrupa Ligi'nde çılgın gece!

Avrupa Ligi'nde çılgın gece!

Kartal son dakikada yıkıldı

Kartal son dakikada yıkıldı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ozan Tufan: Şampiyonluğun en büyük favorisi Fenerbahçe

Ozan Tufan'ın şampiyonluk iddiası

Max Kruse, Dünya Fair Play ödülüne aday

Max Kruse, Dünya Fair Play ödülüne aday

Mesut Özil bombası! Evini bile satın aldı

Mesut Özil bombası! Evini bile satın aldı

Ali Koç: Galatasaray derbisinde tek üzüntümüz galip gelememek oldu

Ali Koç'tan derbi sözleri!

Fenerbahçe'den yeni "kural hatası" açıklaması

Yeni "kural hatası" açıklaması

Ve TFF kural hatası kararını verdi! Resmi açıklama...

Ve TFF kural hatası kararını verdi! Resmi açıklama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.