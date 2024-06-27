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Ozan Tufan transferi resmen açıklandı! Maliyeti belli oldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
27.06.2024 15:07
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Trabzonspor'dan yapılan açıklamada Ozan Tufan transferi resmen duyurulurken, oyuncunun alacağı ücret de belli oldu. İşte detaylar...

Ozan Tufan transferi resmen açıklandı! Maliyeti belli oldu

Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala yaz transfer sezonunun başlamasının ardından transferin en hızlı ekibi şu ana kadar Trabzonspor oldu.

3+1 YILLIK İMZA

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Yeni transferlerini peş peşe açıklayan bordo-mavililer son olarak yaptığı açıklamayla Ozan Tufan ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

MALİYETİ BELLİ OLDU

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Tufan'ın maliyetini Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP)'na bildiren "Bordo-Mavililer", Ozan Tufan'a bu yıl 46 milyon TL (1.3 milyon euro), 2025/26 sezonunda 51 milyon TL (1.5 milyon euro) 26/27 sezonunda ise 56 milyon TL (1.6 milyon euro) maaş ödeyecek. Eğer üç yıl sonunda Trabzonspor opsiyonunu kullanıp Ozan Tufan'ın sözleşmesini bir yıl daha uzatmaya karar verirse maaşı 61 milyon TL (1.7 milyon euro) olacak.

Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Ozan Tufan ile opsiyon hakkı Kulübümüzde olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2024/2025 futbol sezonunda 46.037.500.-TL garanti ücret,

2025/2026 futbol sezonunda 51.075.000.-TL garanti ücret,

2026/2027 futbol sezonunda 56.112.500.-TL garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2027/2028 futbol sezonunda 61.150.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,8'i oranında ödeme yapılacaktır"

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