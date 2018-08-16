Ozan Tufan ve Salih Uçan'dan F.Bahçe taraftarını çıldırtan karar!

Fenerbahçe'de gözden çıkarılan iki isim Ozan Tufan ve Salih Uçan'ın Benfica karşılaşmasında stada hiç gelmedikleri ortaya çıktı.

Maç sonunda oynayan, oynamayan tüm futbolcular tribünlere giderken sadece iki eksik vardı. Ozan Tufan ve Salih Uçan, Fenerbahçe ile bağlarını kopardı.

İKİSİ DE SATILACAK

Fenerbahçe yönetimi transferde ellerini rahatlatmak için Ozan Tufan ve Salih Uçan'ı elden çıkarmaya çalışıyor.İki isimden 6 milyon Euro beklenirken, Ozan'a İspanyol, Salih'e ise İtalyan ekipleri kanca attı. (Fotomaç)

