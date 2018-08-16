SPOR

Ozan Tufan ve Salih Uçan'dan F.Bahçe taraftarını çıldırtan karar!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 16.08.2018 07:29 | Son Güncelleme

3. ön eleme turunda Benfica'yla 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Salih Uçan'ın maç için stada bile gelmediği ortaya çıktı.

Ozan Tufan ve Salih Uçan'dan F.Bahçe taraftarını çıldırtan karar!

Fenerbahçe'de gözden çıkarılan iki isim Ozan Tufan ve Salih Uçan'ın Benfica karşılaşmasında stada hiç gelmedikleri ortaya çıktı.

Maç sonunda oynayan, oynamayan tüm futbolcular tribünlere giderken sadece iki eksik vardı. Ozan Tufan ve Salih Uçan, Fenerbahçe ile bağlarını kopardı.

İKİSİ DE SATILACAK
Fenerbahçe yönetimi transferde ellerini rahatlatmak için Ozan Tufan ve Salih Uçan'ı elden çıkarmaya çalışıyor.İki isimden 6 milyon Euro beklenirken, Ozan'a İspanyol, Salih'e ise İtalyan ekipleri kanca attı. (Fotomaç)

PARTNERCanlı yayında nasıl evlendiklerini anlattı Canlı yayında nasıl evlendiklerini anlattı
Fenerbahçe'de Volkan Demirel kriziFenerbahçe'de Volkan Demirel krizi
Fenerbahçe resmi siteden taraftarına teşekkür ettiFenerbahçe resmi siteden taraftarına teşekkür etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ozan tufan salih uçan Fenerbahçe-Benfica

En Çok Okunan Haberler

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

Rus yetkliden dolara alternatif para birimi önerisi

Rus yetkliden dolara alternatif para birimi önerisi

Avrupa'nın en büyüğü belli oldu

Avrupa'nın en büyüğü belli oldu

Bursaspor William Ekong'u 3.3 milyon euroya Udinese'ye sattı!

Bursaspor William Ekong'u 3.3 milyon euroya Udinese'ye sattı!

Bafetimbi Gomis'e Suudi Arabistan'tan 11 milyon euroluk teklif!

Bafetimbi Gomis'e Suudi Arabistan'tan 11 milyon euroluk teklif!

Claudia Romani kumdan kale yaparken yakalandı

Claudia Romani kumdan kale yaparken yakalandı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fenerbahçe, Lyon'un talip olduğu Eljif Elmas için 23 milyon Euro istiyor

Fenerbahçe, Lyon'un talip olduğu Eljif Elmas için 23 milyon Euro istiyor

Ozan Tufan ve Salih Uçan'dan F.Bahçe taraftarını çıldırtan karar!

Ozan Tufan ve Salih Uçan'dan F.Bahçe taraftarını çıldırtan karar!

Fenerbahçe'de Volkan Demirel krizi

Fenerbahçe'de Volkan Demirel krizi

Fenerbahçe resmi siteden taraftarına teşekkür etti

Fenerbahçe resmi siteden taraftarına teşekkür etti

Fenerbahçe'de taraftarından sosyal medyada Aykut Kocaman patlaması

Fenerbahçe'de taraftarından sosyal medyada Aykut Kocaman patlaması

Felipe Melo'nun paylaşımı Fenerbahçe taraftarını çıldırttı

Felipe Melo'nun paylaşımı Fenerbahçe taraftarını çıldırttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.