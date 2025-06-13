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Özbekistan Milli Futbol Takımı tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katıldı! Cumhurbaşkanı oyunculara çok konuşulacak bir hediye verdi

Özbekistan Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası elemelerinde Katar'ı 3-0 geçerek tarihinde ilk kez turnuvaya katılma hakkı kazandı. Bu başarı üzerine ülkenin Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, milli futbolculara lüks araç hediye etti. İşte detaylar...

Özbekistan Milli Futbol Takımı tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katıldı! Cumhurbaşkanı oyunculara çok konuşulacak bir hediye verdi
Berker İşleyen

Dünya Kupası Asya Elemeleri 3. Tur A Grubu son maçında Katar'ı 3-0 mağlup eden Özbekistan, tarihinde bir ilki gerçekleştirdi ve turnuvaya katılma hakkı kazandı.

Bu başarı ülkede büyük bir sevince neden olurken, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'den oyunculara büyük bir jest geldi.

50 ADET ELEKTRİKLİ OTOMOBİL

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Özbekistan Cumhurbaşkanı, ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'na katılımlarıyla elde ettikleri tarihi başarının ardından futbolculara kişisel ödül olarak her biri yaklaşık 30 bin avro değerinde 50 adet Çin malı BYD elektrikli otomobil bağışladı.

"ANAHTARLARI ALIN VE EVE GİDİN"

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Arabalar stadyum sahasının yakınına park edildi ve üzerlerinde cumhurbaşkanının sembolik mesajı yer aldı: "Dünya Kupası'na gittiniz, anahtarları alın ve eve gidin."

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Özbekistan hediye son dakika araba milli takım
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