Özcan Deniz'den Hadise'ye ünlülerin yılbaşı kazançları... Yok artık dedirten ücretler

Pandemi nedeniyle 2021’i es geçen şarkıcılar, bu yılı fırsata çevirmek istiyor.

Yeni yıl kutlamaları için şimdiden anlaşmalar yapıldı, avanslar alındı. 2. Sayfa'nın haberine göre; en yüksek ücreti uzun zamandır sahnelerden uzak kalan Özcan Deniz kazanacak.

Kıbrıs’ta sahneye çıkacak olan Deniz Seki'nin ücreti ise 1 milyon TL. Ebru Gündeş, Hadise ve Yıldız Tilbe ise 31 Aralık gecesi 900’er bin TL’ye imza atarak en yüksek ücretler listesine en tepeden girdi.

SAHNE ÜCRETLERİ

İşte ünlü isimlerin sahne ücretleri ve çıkacağı yerler:

Ebru Gündeş - Kıbrıs (900 Bin TL)

Yıldız Tilbe - Sakarya (900 Bin TL)

İrem Derici - Konya (350 Bin TL)

Linet - Sapanca (500 Bin TL)

Serkan Kaya - Kıbrıs (700 Bin TL)

Aşkın Nur Yengi - Kıbrıs (400 Bin TL)

Ziynet Sali - Antalya (400 Bin TL)

Gülben Ergen - Günay Restoran (300 Bin TL)

Serdar Ortaç - Kıbrıs (350 Bin TL)

Hakan Altun - Ankara (750 Bin TL)

Deniz Seki - Kıbrıs (250 Bin TL)

