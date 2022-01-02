Özcan Deniz'den kendisinden 23 yaş küçük İranlı sevgilisi Samar Dadgar ile romantik paylaşım

Geçtiğimiz günlerde oğlunun velayetini almak için eski eşi Feyza Aktan'a karşı açtığı davayı kaybeden Özcan Deniz'in 26 yaşındaki İranlı Samar Dadgar ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Çiçeği burnunda sevgililer Arnavutköy'de buluşmuş, ikili birlikte görüntülenmişti. Mekana sevgilisi ile el ele gelen Deniz'in, tanınmamak amacıyla şapka takması ve şapkayla dolaşması da dikkatlerden kaçmamıştı.



23 YAŞ KÜÇÜK SEVGİLİ İLE İLK PAYLAŞIM

49 yaşındaki şarkıcı, kendisinden 23 yaş küçük İranlı sevgilisi ile olan karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.



Siyah beyaz paylaşım yapan Deniz, fotoğrafların altına “2022” notunu düştü.

Şarkıcının paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.



