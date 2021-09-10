Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasındaki velayet davasında yeni gelişme

Özcan Deniz'in, 2019 yılında boşandığı eşi Feyza Aktan'a 3 yaşındaki oğlu için açtığı velayetin değiştirilmesi davasının üçüncü duruşması görüldü. İstanbul 17. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmada Özcan Deniz, Feyza Aktan ve tarafların avukatları hazır bulundu. Gizlilik kararı olan duruşmaya basın mensupları alınmadı.

TANIKLAR DİNLENDİ

Duruşmada Deniz'in kız kardeşi Yurda Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ve asistanı tanık olarak dinlenirken, Feyza Aktan'ın kız kardeşleri ile bir arkadaşı da Aktan'ın tanıkları olarak dinlendi.



Yaklaşık iki saat süren duruşma, başka tanıkların dinlenmesi için ertelendi. Çıkışta Aktan ile Deniz, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakarak, kardeşleriyle birlikte adliyeden ayrıldı.



