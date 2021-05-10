Özcan Deniz ile Feyza Aktan cephesinde yeni gelişme: Babasını dede diye öğretiyor

Feyza Aktan, 2018'de Özcan Deniz'le nikâh masasına oturarak adını duyurdu. Ancak çiftin mutluluğu kısa sürdü. 15 ay evli kalan Aktan ve Deniz anlaşmalı olarak boşandı. Aktan, Deniz'in kendisine şiddet uyguladığını öne sürerken Deniz ise Aktan'ın 3 yaşındaki oğulları Kuzey'le görüşmesini engellediğini iddia ederek eski eşine velayet davası açtı.

İkilinin boşanmanın ardından yaşadıkları kavga gündemden düşmezken, çiftin oğullarına doğduğu günden bu yana bakan bakıcı Söylemezsem Olmaz'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BİZİ SÜREKLİ YALNIZ VE AÇ BIRAKIYORDU"

Bakıcı Naz, Kuzey'e doğduğundan beri baktığını, annesinin sürekli evde ikisini yalnız bırakıp, gezmeye ve spora gittiğini söyledi. Evde Kuzey'le çok aç kalıyorduk. Sürekli komşulara ve arkadaşlarına gönderiyordu. Özcan'a söyleme seni işten atarım diye tehdit ediyordu. Sürekli yalnız ve aç bırakıp arayıp sormuyordu. Gece geç geliyordu Kuzey benimle yatıyordu. Kuzey'e ilgisi ve anne sevgisi yoktu. Benim en büyük hatam evlenip çocuk yapmak diyordu." dedi.

"FİZİKSEL ŞİDDET UYGULADI"

Aktan'ın kendisine fiziksel şiddet uyguladığını açıklayan Bakıcı Naz, Feyza Aktan'ın Özcan Deniz için "Babasına dede dedirtip kaydetmiş ve Özcan Deniz aradığında, 'Bak deden arıyor' diyerek telefonu Kuzey'e veriyordu. Kuzey de yeni konuşmaya başladığında 'dede' diyordu.

Bir gün Özcan Deniz eve geldi. Kuzey'i gezdirdi. Sonra hep 'dede dede' dedi. Özcan Deniz de şaşırdı. Ben bir şey demedim." diyerek yaşadıklarını anlattı.



