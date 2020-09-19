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Özcan Deniz ile yepyeni bir dizide başrol oynayacak olan İrem Helvacıoğlu kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2020 15:42 | Son Güncelleme

Star TV ekranlarında yayınlanacak olan yeni dizi Seni Çok Bekledim’de Özcan Deniz ile başrol oynayacak olan İrem Helvacıoğlu televizyon izleyicileri tarafından merak edilmeye başlandı. Oldukça güçlü bir kadroya sahip olan diziyle ilgili olarak hazırlıkların devam ettiği konuşulurken İrem Helvacıoğlu kimdir sorusuna da yanıt aranıyor. Peki, İrem Helvacıoğlu kaç yaşında? İrem Helvacıoğlu evli mi? İşte tüm merak edilenler…

Özcan Deniz ile yepyeni bir dizide başrol oynayacak olan İrem Helvacıoğlu kimdir?

İrem Helvacıoğlu, başrollerini Özcan Deniz ile paylaşacağı yeni dizi haberiyle tekrar gündeme geldi. Şimdi, televizyon izleyicileri tarafından İrem Helvacıoğlu kaç yaşında ve İrem Helvacıoğlu evli mi gibi soruların yanıtları aranıyor. Daha önce izlenme rekorları kıran çok sayıda dizide rol alan İrem Helvacıoğlu’nun hayatı ile ilgili pek çok detay merak ediliyor. İşte ünlü isimle ilgili tüm merak edilenler...

İREM HELVACIOĞLU YENİ DİZİSİ

Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Seni Çok Bekledim dizisinde Özcan Deniz ile İrem Helvacıoğlu’nun başrol oynayacağı haberleri paylaşıldı. Oyuncu kadrosunda çok sayıda önemli ismin de yer aldığı dizi için hazırlıkların başladığı belirtiliyor. Diziyle ilgili haberler, şimdiden televizyon izleyicileri arasında heyecan yaratmaya başladı. Aynı zamanda İrem Helvacıoğlu oynadığı diziler konusunda da araştırılıyor. İşte ünlü ve başarılı oyuncu hakkında tüm detaylar...

Özcan Deniz ile yepyeni bir dizide başrol oynayacak olan İrem Helvacıoğlu kimdir?

İREM HELVACIOĞLU KİMDİR?

2 Şubat 1990 doğumlu olan ünlü oyuncu şu an 30 yaşında. İrem Helvacıoğlu nereli sorusunun yanıtı da araştırılıyor. Ünlü ismin Almanya doğumlu olduğu biliniyor. İrem Helvacıoğlu hangi üniversiteden mezun sorusunun cevabı da merak ediliyor. Ünlü oyuncu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde eğitim aldı ve ardından ilk olarak Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde seyirci karşısına çıktı. Bu dizinin ardından Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu ve Güneşin Kızları dizilerinde rol alan ünlü isim, 2016 senesinde ise No.:309 dizisinde Pelin Su karakterine hayat verdi.

Özcan Deniz ile yepyeni bir dizide başrol oynayacak olan İrem Helvacıoğlu kimdir?

İrem Helvacıoğlu özellikle Sen Anlat Karadeniz adlı dizide canlandırdığı Nefes karakteri ile geniş çevreler tarafından tanındı ve büyük bir hayran kitlesi edindi. Helvacıoğlu son olarak Seni Çok Bekledim dizisinde Ayliz karakterini canlandırmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncu ayrıca Kızım ve Ben ve Organik Aşk Hikayeleri filmlerinde de rol aldı. Helvacıoğlu daha önce Sen Anlat Karadeniz dizisindeki rolüyle 45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde En İyi Dizi Çifti (Nefes & Tahir) ödülünü, 10. Engelsiz Yaşam Vakfı Ödülleri’nde Yılın En İyi Dizi Kadın Oyuncusu ödülünü ve Watsons Ödülleri’nde En Güzel Saç ödülünü kazandı.

Güzel ve başarılı oyuncuyla ilgili olarak İrem Helvacıoğlu sevgilisi var mı sorusunun yanıtı da araştırılıyor. İrem Helvacıoğlu sevgilisi hakkında özel bir açıklama yapmazken uzun süredir birlikte olduğu sevgilisinden bir süre önce ayrıldığı iddia ediliyor. Ünlü ismin hayranları güzel oyuncunun fiziki özelliklerini de merak ediyor. İrem Helvacıoğlu boyu 1.7 metre iken kilosu ise 55 kilodur.

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