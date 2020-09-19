Özcan Deniz ile yepyeni bir dizide başrol oynayacak olan İrem Helvacıoğlu kimdir?

İrem Helvacıoğlu, başrollerini Özcan Deniz ile paylaşacağı yeni dizi haberiyle tekrar gündeme geldi. Şimdi, televizyon izleyicileri tarafından İrem Helvacıoğlu kaç yaşında ve İrem Helvacıoğlu evli mi gibi soruların yanıtları aranıyor. Daha önce izlenme rekorları kıran çok sayıda dizide rol alan İrem Helvacıoğlu’nun hayatı ile ilgili pek çok detay merak ediliyor. İşte ünlü isimle ilgili tüm merak edilenler...

İREM HELVACIOĞLU YENİ DİZİSİ

Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Seni Çok Bekledim dizisinde Özcan Deniz ile İrem Helvacıoğlu’nun başrol oynayacağı haberleri paylaşıldı. Oyuncu kadrosunda çok sayıda önemli ismin de yer aldığı dizi için hazırlıkların başladığı belirtiliyor. Diziyle ilgili haberler, şimdiden televizyon izleyicileri arasında heyecan yaratmaya başladı. Aynı zamanda İrem Helvacıoğlu oynadığı diziler konusunda da araştırılıyor. İşte ünlü ve başarılı oyuncu hakkında tüm detaylar...

İREM HELVACIOĞLU KİMDİR?

2 Şubat 1990 doğumlu olan ünlü oyuncu şu an 30 yaşında. İrem Helvacıoğlu nereli sorusunun yanıtı da araştırılıyor. Ünlü ismin Almanya doğumlu olduğu biliniyor. İrem Helvacıoğlu hangi üniversiteden mezun sorusunun cevabı da merak ediliyor. Ünlü oyuncu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde eğitim aldı ve ardından ilk olarak Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde seyirci karşısına çıktı. Bu dizinin ardından Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu ve Güneşin Kızları dizilerinde rol alan ünlü isim, 2016 senesinde ise No.:309 dizisinde Pelin Su karakterine hayat verdi.