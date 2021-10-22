Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan tarafından darp edildiği görüntüler ortaya çıktı

Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasında yaşanan yeni kriz gündeme bomba gibi düşmüştü!

İddiaya göre Özcan Deniz, boşandığı eşi Feyza Aktan'dan olan çocuğu Kuzey Deniz'in okulundan arandı. Okul müdürü, ünlü şarkıcıya oğlunun okula gelmediğini söyledi.

Bunun üzerine eski eşinin evine giderek oğlunu görmek isteyen Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan, Deniz'e tokat atarak kıyafetlerini parçaladı.

Darp görüntülerine ulaşan Söylemezsem Olmaz ekibi, bu görüntüleri canlı yayında ekrana getirdi.

VELAYET DAVASI ERTELENDİ

Öte yandan iki yıl önce boşanan Özcan Deniz ile Feyza Aktan,oğulları Kuzey’in velayeti için bugün birkez daha karşı karşıya geldi. Duruşma 14 Aralık’a ertelendi.

