MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan tarafından darp edildiği görüntüler ortaya çıktı

Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan tarafından darp edildiği görüntüler ortaya çıktı

22.10.2021 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özcan Deniz, çocuğunu görmek için gittiği eski eşinin evinde tartışma yaşadığı ve eski eşi tarafından darp edildiği yönünde çıkan haberler gündeme bomba gibi düşmüştü! Söz konusu iddiaların ardından, Özcan Deniz'in Feyza Aktan tarafından darp edildiği görüntüler ortaya çıktı.

Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasında yaşanan yeni kriz gündeme bomba gibi düşmüştü!

İddiaya göre Özcan Deniz, boşandığı eşi Feyza Aktan'dan olan çocuğu Kuzey Deniz'in okulundan arandı. Okul müdürü, ünlü şarkıcıya oğlunun okula gelmediğini söyledi.

Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan'dan dayak yedi! Tekme tokat kavgaÖzcan Deniz eski eşi Feyza Aktan'dan dayak yedi! Tekme tokat kavga

Bunun üzerine eski eşinin evine giderek oğlunu görmek isteyen Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan, Deniz'e tokat atarak kıyafetlerini parçaladı.

Darp görüntülerine ulaşan Söylemezsem Olmaz ekibi, bu görüntüleri canlı yayında ekrana getirdi.

VELAYET DAVASI ERTELENDİ

Öte yandan iki yıl önce boşanan Özcan Deniz ile Feyza Aktan,oğulları Kuzey’in velayeti için bugün birkez daha karşı karşıya geldi. Duruşma 14 Aralık’a ertelendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yine kapakta göğüslerini gösterdiYine kapakta göğüslerini gösterdi
Kolomb'dan 471 yıl önce keşfetmişlerKolomb'dan 471 yıl önce keşfetmişler
Yeni aşkı ortaya çıktı! Yaşı şoke ettiYeni aşkı ortaya çıktı! Yaşı şoke etti
Anahtar Kelimeler:
Özcan Deniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Alec Baldwin kazara 2 kişiyi vurdu: 1 ölü, 1 yaralı

Alec Baldwin kazara 2 kişiyi vurdu: 1 ölü, 1 yaralı

Mesut Özil, Pereira'ya küfürler yağdırdı!

Mesut Özil, Pereira'ya küfürler yağdırdı!

Ahmet Çakar'dan olay iddia! Her şeyi açıkladı

Ahmet Çakar'dan olay iddia! Her şeyi açıkladı

Asgari ücret 750 lira artabilir

Asgari ücret 750 lira artabilir

Eşi tarafından darp edilerek öldürüldü! Cenazede şoke eden tepki

Eşi tarafından darp edilerek öldürüldü! Cenazede şoke eden tepki

Çarpıcı 2022 petrol ve altın fiyatları tahmini

Çarpıcı 2022 petrol ve altın fiyatları tahmini

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Aleyna Tilki'nin annesi kasığına kadar yırtmacıyla şov yaptı!

Aleyna Tilki'nin annesi kasığına kadar yırtmacıyla şov yaptı!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bekaretini kocasına sakladı

Bekaretini kocasına sakladı

Bir günlük kazancı şoke etti

Bir günlük kazancı şoke etti

Dayak itirafıyla olay olmuştu! Aile saadeti!

Dayak itirafıyla olay olmuştu! Aile saadeti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.