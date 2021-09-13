Özcan Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz eski karılarına öyle bir şey yaptı ki...

Feyza Aktan geçtiğimiz aylarda fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek, şarkıcı olan eski eşi Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Aktan, 2018-2019 yılları arasında evli kaldığı Deniz ile ağabeyi hakkında korunma talep ettiği ve iki ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Deniz'in eski eşine şiddet uyguladığı ve "Polisi ararsan yüzünde sigara söndürürüm" şeklinde tehdit ettiği de ileri sürülmüştü.

Bu iddiaların ardından karşılıklı suçlamalar devam ederken ortaya bomba bir iddia daha atıldı. TV8'de ekrana gelen 2.Sayfa'nın özel haberine göre Özcan Deniz Zekeriyaköy'deki 15 milyon liralık villasını ikiye böldü; üst katı eski eşi Feyza Aktan'a; daha alçak katı da ağabeyi Ercan Deniz'in boşandığı eşine tayin etti.

"GEÇİNEMİYORUM"

İddiaya göre, bahçe ve balkon gibi ortak alanları birlikte kullanan eski eltiler hiç anlaşamıyor ve gerilim yaşıyor. Öte yandan Özcan Deniz'in milyonlarca liralık mülk varlığını eski eşi Feyza Aktan'ın herhangi talepte bulunmaması için ağabeyi Ercan Deniz'in üstüne geçirdiği de iddia edildi.

Aktan'ın yakınlarına "Bana her ay asgari ücret gibi bir para veriyor. Geçinemiyorum" diyerek tasa yandığı öne sürülüyor.



