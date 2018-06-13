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Özcan Deniz ve eşi Feyza Aktan Göcek'te

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.06.2018 11:24 | Son Güncelleme

Özcan Deniz, eşi Feyza Aktan ve oğlu Kuzey ile sezonu Göcek'te açtı. Deniz Ailesi kaldıkları otelin restoranında görüntülendi

Özcan Deniz ve eşi Feyza Aktan Göcek'te

Çiçeği burnunda baba Özcan Deniz, tatil sezonunu ailesiyle birlikte Göcek'te açtı.

Sanatçı, 1 buçuk ay önce oğulları Kuzey'i dünyaya getiren eşi Feyza Aktan'la önceki gün D Marin Restoran'daydı.

Plaja inmek için hazırlanan ikili, havanın yağışlı olması sebebiyle yemeklerini yedikten sonra dinlenmek için kaldıkları otelin yolunu tuttu.

Ailece ilk tatillerine çıkan ikili, bütün günü bebekleriyle odada geçirdi.

'EN GÜZEL HEDİYEM'

Geçen mart ayında Feyza Aktan ile hayatını birleştiren Özcan Deniz, nisan ayında baba oldu. 46 yaşında babalık duygusunu tadan oyuncu oğluna karşı duygularını ''Seninle her göz göze gelip, cennet kokun ciğerlerimi doldurduğunda dilimden hep şükürler dökülüyor. En güzel hediyemsin'' diyerek dile getirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Özcan Deniz Feyza Aktan

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