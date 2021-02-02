Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasındaki velayet davası başladı

Feyza Aktan, eski eşi Özcan Deniz'in açtığı velayetin değiştirilmesi davası için bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. İstanbul 17. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davalı Feyza Aktan avukatlarıyla geldi. Davacı Özcan Deniz ise duruşmaya gelmedi. Gizlilik kararı olan duruşmaya, basın mensupları alınmadı. Yaklaşık yarım saat süren duruşma delillerin toplanması için ertelendi.
Feyza Aktan duruşma çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Aktan, "Zaten dava devam ettiği için söyleyecek çok fazla bir şeyim yok. Konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapamayacağım. Süreci bekliyorum sabırsızlıkla" dedi.
Velayet davası için geldiğini doğrulayan Aktan, "Özcan Bey çocuğu sizden geri mi almak istiyor?" sorusuna da "Evet" diye yanıt verdi. Aktan'ın avukatı duruşmada gizlilik kararı olduğunu, yargı sistemi çocuk için en doğru kararı vereceğini ve yargıya güvendiklerini belirtti.
Feyza Aktan, "Çocuğunuzun sizde mi kalmasını istiyorsunuz?" sorusuna ise "Tabii ki onun için buradayım" diye cevapladı. Aktan, Özcan Deniz hakkındaki şiddet iddiasına ilişkin soruları ise yanıtlamadı.
Özcan Deniz'in bu sözlerinin ardından Feyza Aktan da açıklama yaptı. Aktan, "Bugüne kadar hem yazılı hem de görsel medyada herhangi bir açıklamada bulunmadım. Elimden geldiği kadar da kaçtım hep böyle şeylerden. Ancak içinde bulunduğum durum, artık bana bu açıklamayı yapma zorunluluğu hissettirdi. Öncelikle karşı tarafın bana açmış olduğu bir velayet davası var. Bundan sebeptir ki, her anne gibi evladımın benden alınmaması için vermiş olduğum bir hukuk mücadelesinin içerisindeyim. Lanse edildiği gibi kimsenin kariyeriyle bugüne kadar bir derdim olmadı. Bu saatten sonra da asla olamaz. Bu zamana sessiz kalmamamın nedeni evladımdı, bu saatten sonra sessizliğimi bozmamın nedeni de yine evladım. Tek derdim evladımın velayetinin benden alınmamasıdır. Bunun dışında bir amacım yoktur" diye konuştu.
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