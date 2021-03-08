Özdemir Erdoğan'dan yeni Zeki Müren açıklaması! Sosyal medyada olay oldu

Her fırsatta Zeki Müren'i eleştiren Özdemir Erdoğan, verdiği röportajda LGBT yanıtıyla sosyal medyada gündem oldu.
Erdoğan, 'Eğer Zeki Müren kötü örnek olmadıysa, her toplumsal harekette, alakalı alakasız çok renkli bayraklarıyla boy gösteren LGBT'ler nereden çıktı, bunu görmek lazım.” sözleriyle tepki çekti.
Özdemir Erdoğan sen iyi, emektar bir sanatçı olarak hafızalarımızda kalsaydın ya.!! Ömrünün son demin de niye saçmalıyorsun ????????— Realist Aydın (@realistyeniden) March 8, 2021
Susun abi ya, şarkılarınızın hatırına susun. “Bazen küçük bir an için ömür bile verilir” dizenizin hatırı için SUSUN!— Naim Dilmener (@renemliD) March 8, 2021
“Özdemir Erdoğan: Eğer Zeki Müren kötü örnek olmadıysa LGBT’ler nereden çıktı?” https://t.co/ZHyZ6GdgQE
Kendini yırtsan da Zeki Müren'in gönüllerdeki tahtını sallayamazsın Özdemir Erdoğan.— Özlem Avcı (@drozlem_avci) March 8, 2021
İyice soğutmadan göç bu dünyadan.
Anılarımdan Özdemir Erdoğan'ı ve şarkılarını silmeye karar verdim. Tüm dosyaları aynen Mac'de olduğu gibi çöpe atıyorum, sonra çöp kutusunu boşaltıyorum. Bellekte kalan izlerini de yavaş yavaş sileceğim, kendime güveniyorum bu konuda. Tavsiye ederim.— Şeyda Taluk (@seydataluk) March 8, 2021
Bir gün gelecek, Özdemir Erdoğan’a “yeter, yeter artık.Nefret tohumları ekmekten bıkmadınız mı?” diyeceğim aklıma gelmezdi. Son 10 yılda sevdiğim bir çok şeyi böyle kaybettim. https://t.co/iabU4VHfls— nesrin nas (@Nesrinnas) March 8, 2021
Özdemir Erdoğan’a birkaç eski Osmanlı minyatürü yollayalım! https://t.co/k05mqrO4MU— allahsız orange (@berfloyd1) March 8, 2021
Biraz genetik okuyun Özdemir Erdoğan. Kafanız açılır.— Naim Dilmener (@renemliD) March 8, 2021
Eğer Özdemir Erdoğan kötü örnek olmasaydı bu homofobikler nereden çıktı? https://t.co/u55afjtB3V— Mustafa Paçal (@mpacal) March 8, 2021
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