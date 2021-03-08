Özdemir Erdoğan'dan yeni Zeki Müren açıklaması! Sosyal medyada olay oldu

Her fırsatta Zeki Müren'i eleştiren Özdemir Erdoğan, verdiği röportajda LGBT yanıtıyla sosyal medyada gündem oldu.

'ZEKİ MÜREN KÖTÜ ÖRNEK OLMASAYDI...'

Erdoğan, 'Eğer Zeki Müren kötü örnek olmadıysa, her toplumsal harekette, alakalı alakasız çok renkli bayraklarıyla boy gösteren LGBT'ler nereden çıktı, bunu görmek lazım.” sözleriyle tepki çekti.

İŞTE ÖZDEMİR ERDOĞAN'A GELEN TEPKİLERİN BAZILARI...

Özdemir Erdoğan sen iyi, emektar bir sanatçı olarak hafızalarımızda kalsaydın ya.!! Ömrünün son demin de niye saçmalıyorsun ???????? — Realist Aydın (@realistyeniden) March 8, 2021

Susun abi ya, şarkılarınızın hatırına susun. “Bazen küçük bir an için ömür bile verilir” dizenizin hatırı için SUSUN!

“Özdemir Erdoğan: Eğer Zeki Müren kötü örnek olmadıysa LGBT’ler nereden çıktı?” https://t.co/ZHyZ6GdgQE — Naim Dilmener (@renemliD) March 8, 2021

Kendini yırtsan da Zeki Müren'in gönüllerdeki tahtını sallayamazsın Özdemir Erdoğan.

İyice soğutmadan göç bu dünyadan. — Özlem Avcı (@drozlem_avci) March 8, 2021

Anılarımdan Özdemir Erdoğan'ı ve şarkılarını silmeye karar verdim. Tüm dosyaları aynen Mac'de olduğu gibi çöpe atıyorum, sonra çöp kutusunu boşaltıyorum. Bellekte kalan izlerini de yavaş yavaş sileceğim, kendime güveniyorum bu konuda. Tavsiye ederim. — Şeyda Taluk (@seydataluk) March 8, 2021

Bir gün gelecek, Özdemir Erdoğan’a “yeter, yeter artık.Nefret tohumları ekmekten bıkmadınız mı?” diyeceğim aklıma gelmezdi. Son 10 yılda sevdiğim bir çok şeyi böyle kaybettim. https://t.co/iabU4VHfls — nesrin nas (@Nesrinnas) March 8, 2021

Özdemir Erdoğan’a birkaç eski Osmanlı minyatürü yollayalım! https://t.co/k05mqrO4MU — allahsız orange (@berfloyd1) March 8, 2021

Biraz genetik okuyun Özdemir Erdoğan. Kafanız açılır. — Naim Dilmener (@renemliD) March 8, 2021

Eğer Özdemir Erdoğan kötü örnek olmasaydı bu homofobikler nereden çıktı? https://t.co/u55afjtB3V — Mustafa Paçal (@mpacal) March 8, 2021



