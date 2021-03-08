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  4. Özdemir Erdoğan'dan yeni Zeki Müren açıklaması! Sosyal medyada olay oldu

Özdemir Erdoğan'dan yeni Zeki Müren açıklaması! Sosyal medyada olay oldu

08.03.2021 13:34 | Son Güncelleme:
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Özdemir Erdoğan'dan yeni Zeki Müren açıklaması! Sosyal medyada olay oldu

Müzisyen Özdemir Erdoğan, Türkiye’nin sanat güneşi olarak nitelendirilen efsane sanatçı Zeki Müren hakkında yeni bir çıkış daha yaptı. Erdoğan, “Eğer kötü örnek olmadıysa her toplumsal harekette boy gösteren LGBT’ler nereden çıktı?” ifadesini kullandı.

Her fırsatta Zeki Müren'i eleştiren Özdemir Erdoğan, verdiği röportajda LGBT yanıtıyla sosyal medyada gündem oldu.

'ZEKİ MÜREN KÖTÜ ÖRNEK OLMASAYDI...'

Erdoğan, 'Eğer Zeki Müren kötü örnek olmadıysa, her toplumsal harekette, alakalı alakasız çok renkli bayraklarıyla boy gösteren LGBT'ler nereden çıktı, bunu görmek lazım.” sözleriyle tepki çekti.

İŞTE ÖZDEMİR ERDOĞAN'A GELEN TEPKİLERİN BAZILARI...


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Anahtar Kelimeler:
Zeki Müren
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 25 yorum
Adam haklı. işlerine gelmeyenler saldırmaya başlamış. Zeki mürenin sanatı bu ahlaksızlığı örtemez.
çok doğru demiş
Yakinda yeni ekranlara gelecek dirilis serisinden bir rol kapma pesinde sanki. Kendi de ogrencisine aşık bir parcasi vardi. Butun ogrenciler o parcadan sonra hocalarina mi asik oldu. Zeki Muren butun parasini mehmetcik vakfina birakti. Adamin ozel hayatini bilmem ama yuregi kocaman bir insan mis. Keske kendiside zeki muren kadar lgbt olsaydi da bu ulkeye bir sey biraksaydi. bugune kadar kimse zeki muren i elestirmemisti. kimse zeki muren e bakip cinsiyet tercihide yapmamistir. Zeki muren bu ulke insanina sadece sevmeyi ogretmistir. Menderes idam edildiginde cok uzuldugunu duymustum.
madem bunlar dirilişde rol kapmak için ya karşı çıkanlar nerelerde rol kapma peşinde...

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