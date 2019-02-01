Özel bir şehir Crossover üzerinde çalışıyor!

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
OTOMOBİL MOTOSİKLET  | 01.02.2019 09:22 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bazı raporlar Güney Koreli otomotiv devi Hyundai ve alt birimi Kia’nın Avrupa’da piyasaya sürmek üzere yeni bir mini-SUV geliştirmeyi planladığını gösteriyor. İşte detaylar.

Özel bir şehir Crossover üzerinde çalışıyor!

Trafik ve park sorunları gibi birtakım sebepler nedeniyle mini şehir otomobillere duyulan ihtiyaç Avrupa şehirlerinde gün geçtikçe artıyor. Haliyle kalabalık şehirlerde yaşayan kullanıcıların mini-car ve mini-SUV’lara olan ilgisi de çığ gibi büyüyor. Güney Koreli otomotiv devi Hyundai de diğer tüm otomobil üreticileri gibi giderek artmakta olan bu yoğun ilginin farkında ve bu güçlü talebi karşılamak için kendine yeni modeller arıyor.

Şu anda Avrupa’da mini-SUV olarak tanımlanabilecek tek model 3650 mm uzunluğu ile Suzuki Jimny. Tabii bu pazar için Audi Q2 ve Mini Countryman gibi mini segment SUV’lar üreten Audi gibi Avrupalı otomobil üreticileri mevcut. Ancak bu modeller premium sınıfta yer alıyor. Yüksek fiyat etiketleri nedeniyle ise kompakt sınıfın müşterilerinin ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılamaktan bir hayli uzaklar.

Her iki otomobil üreticisinin de şimdiye kadar Avrupa’da sattığı ve hala da satmakta olduğu en küçük SUV modelleri Hyundai Kona ve Kia Stonic olarak biliniyor. Şimdilerde üzerinde çalışmaların başladığı mini-SUV modeli ise ağabeylerinden çok daha küçük olacak. Kia, 4000 mm’den daha küçük boyutlarda planlanan mini-SUV için Hindistan ve Çin’de piyasaya sürülen bazı modellerde kullanılan mimari platformları değerlendirmeye başladı bile. Onaylanması halinde ise modelin mevcut Hyundai Kona ve Kia Stonic’in altında konumlandırılması planlanıyor. Eğer her şey yolunda giderse Güney Koreli ikili, 2020 model yılı için Avrupa’daki ürün yelpazesine giriş seviyesinde bir mini-SUV ekleyebilir.

İlerleyen yıllarda şehirlerden gelen talebin mini-SUV’lara kayacağını erkenden farkeden Hyundai, gereken tedbirleri şimdiden alıyor. Birkaç yıla Avrupa’da mini-car dediğimiz A segmenti hatchback modellerinden ciddi bir pazar payı alacağı öngörülen mini-SUV segmenti birkaç yıla Avrupa’daki bazı küçük segmentli hatchback’lerle rekabet halinde olacak. Bu segmentte Hyundai i10 ve Kia Picanto gibi oyunculara sahip olan Güney Koreli otomotiv devi karşıladıkları ihtiyaçlar itibariyle birbirine son derece yakın bu iki segmentin yakın gelecekte çarpışması durumunda bile pazar payı kaybetmemeye kararlı.

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