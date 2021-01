Özel eğitim kurumlarından pandemi raporu

Konya Ticaret Odası’nın (KTO), Eğitim, Kültürel ve Sportif Faaliyetler Meslek Komitesi pandemi raporu hazırladı. Raporda, KDV indiriminin devamlı hale gelmesi, özel okula çocuklarını gönderen her veliye eğitim desteğinin verilmesi, kredi, SGK primleri ve vergi ödemelerinin vade farksız en az 1 yıl ertelenmesi istendi.

Konya Ticaret Odası 68. (Eğitim, Kültürel ve Sportif Faaliyetler) Meslek Komitesi, salgınla mücadele sürecinde hazırladığı raporlarla Özel Eğitim Kurumları sektörünün yaşadığı sorunlara çözüm önerileri sundu. Eğitim sektörünün tüm kesimlerinin görüş ve katkıları alınarak hazırlanan son pandemi raporu sektörün ekonomik tedbirler kapsamında taleplerini dile getiriyor. Komite Başkanı Saim Yaşar, Komite Başkan Yardımcısı Muharrem Turşucu, Komiye Üyesi Ahmet Öztürk ile Meclis Üyeleri Teoman Yılmaz ve Ali İhsan Kaya tarafından komiteye bağlı Oda üyelerinin de görüşleri alınarak hazırlanan raporda özel öğretim kurumlarının hem eğitim hem de istihdam anlamında devletin yükünü büyük ölçüde hafiflettiği ifade edildi.

Raporda özel eğitim kurumlarının devlete ve geleceğe olan katkılarının sekteye uğramaması ve yapılan yatırımların heba olmaması için yaşanılan problemlere çözüm önerileri sıralanarak; “Yüzde 8 KDV’nin yüzde 1’e indirimi devamlı hale gelmeli, eğitim-öğretim desteği özel okula çocuklarını gönderen her veliye tekrar verilmelidir. Kredi, SGK primleri ve vergi ödemeleri vade farksız en az 1 yıl ertelenmeli, kuruluştan itibaren var olan 5 yıllık vergi muafiyetinin süresi uzatılmalıdır. Eğitim ve öğretim sektöründe faaliyet gösteren işletmeler KOSGEB desteklerinden faydalanabilmelidir. Her şart ve ortamda Milli Eğitimin bir paydaşı olarak devletimizin yanında ve hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Devletimizin de bu süreçte bizim yanımızda olacağına inancımız tamdır” denildi.

KTO Başkanı Selçuk Öztürk de raporla ilgili, “Küresel salgın sürecinde özel sektörümüzün tüm sorunlarını ve taleplerini komitelerimizle beraber takip etmekteyiz. Eğitim sektörümüz bu süreçte en çok etkilenen sektörler arasında yer almaktadır. Meslek Komitesi üyelerimize, hazırladıkları raporla üyelerimizin taleplerini dile getirmelerine destek oldukları için teşekkür ediyorum” dedi.