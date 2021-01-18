YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Özel eğitim kurumlarından pandemi raporu

Özel eğitim kurumlarından pandemi raporu

18.01.2021 11:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Özel eğitim kurumlarından pandemi raporu

Konya Ticaret Odası’nın (KTO), Eğitim, Kültürel ve Sportif Faaliyetler Meslek Komitesi pandemi raporu hazırladı.

Konya Ticaret Odası’nın (KTO), Eğitim, Kültürel ve Sportif Faaliyetler Meslek Komitesi pandemi raporu hazırladı. Raporda, KDV indiriminin devamlı hale gelmesi, özel okula çocuklarını gönderen her veliye eğitim desteğinin verilmesi, kredi, SGK primleri ve vergi ödemelerinin vade farksız en az 1 yıl ertelenmesi istendi.
Konya Ticaret Odası 68. (Eğitim, Kültürel ve Sportif Faaliyetler) Meslek Komitesi, salgınla mücadele sürecinde hazırladığı raporlarla Özel Eğitim Kurumları sektörünün yaşadığı sorunlara çözüm önerileri sundu. Eğitim sektörünün tüm kesimlerinin görüş ve katkıları alınarak hazırlanan son pandemi raporu sektörün ekonomik tedbirler kapsamında taleplerini dile getiriyor. Komite Başkanı Saim Yaşar, Komite Başkan Yardımcısı Muharrem Turşucu, Komiye Üyesi Ahmet Öztürk ile Meclis Üyeleri Teoman Yılmaz ve Ali İhsan Kaya tarafından komiteye bağlı Oda üyelerinin de görüşleri alınarak hazırlanan raporda özel öğretim kurumlarının hem eğitim hem de istihdam anlamında devletin yükünü büyük ölçüde hafiflettiği ifade edildi.
Raporda özel eğitim kurumlarının devlete ve geleceğe olan katkılarının sekteye uğramaması ve yapılan yatırımların heba olmaması için yaşanılan problemlere çözüm önerileri sıralanarak; “Yüzde 8 KDV’nin yüzde 1’e indirimi devamlı hale gelmeli, eğitim-öğretim desteği özel okula çocuklarını gönderen her veliye tekrar verilmelidir. Kredi, SGK primleri ve vergi ödemeleri vade farksız en az 1 yıl ertelenmeli, kuruluştan itibaren var olan 5 yıllık vergi muafiyetinin süresi uzatılmalıdır. Eğitim ve öğretim sektöründe faaliyet gösteren işletmeler KOSGEB desteklerinden faydalanabilmelidir. Her şart ve ortamda Milli Eğitimin bir paydaşı olarak devletimizin yanında ve hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Devletimizin de bu süreçte bizim yanımızda olacağına inancımız tamdır” denildi.
KTO Başkanı Selçuk Öztürk de raporla ilgili, “Küresel salgın sürecinde özel sektörümüzün tüm sorunlarını ve taleplerini komitelerimizle beraber takip etmekteyiz. Eğitim sektörümüz bu süreçte en çok etkilenen sektörler arasında yer almaktadır. Meslek Komitesi üyelerimize, hazırladıkları raporla üyelerimizin taleplerini dile getirmelerine destek oldukları için teşekkür ediyorum” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sevgilisi sorulan Birce bakın ne yanıt verdi! Sevgilisi sorulan Birce bakın ne yanıt verdi!
Konya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulunduKonya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulundu

Konya Namaz Vakitleri 18 Ocak Pazartesi

İmsak
06:31
Sabah
07:56
Öğle
13:05
İkindi
15:42
Akşam
18:04
Yatsı
19:24

Konya Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Pazartesi

Kerem Eczanesi
Karatay
Akif Duman Eczanesi
Selcuklu
Başkent Eczanesi
Selcuklu
Fetih Eczanesi
Selcuklu
Kampüs Eczanesi
Selcuklu
Karaağa Eczanesi
Selcuklu
Tuğçe Belviranlı Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Diğer Haberler

Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde için buzlanma ve don uyarısı

Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde için buzlanma ve don uyarısı

Konya'da silah üretim atölyesinde 75'i ruhsatsız diğerleri kurusıkı 156 tabanca ele geçirildi

Konya'da silah üretim atölyesinde 75'i ruhsatsız diğerleri kurusıkı 156 tabanca ele geçirildi

Kazada hayatını kaybeden gazete dağıtıcısı toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden gazete dağıtıcısı toprağa verildi

Uzaktan eğitimlerle KOMEK kayıtları başlıyor

Uzaktan eğitimlerle KOMEK kayıtları başlıyor

Konya Büyükşehir’den Türkiye’ye örnek proje

Konya Büyükşehir’den Türkiye’ye örnek proje

Hatice Hatun Sosyal Tesisi tamamlandı

Hatice Hatun Sosyal Tesisi tamamlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.