Özel eğitim öğrencileri artan yemeklerini sahipsiz kedilerle paylaşıyor

Amasya'nın Merzifon ilçesinde zihinsel engelli öğrenciler, öğle yemeklerinin artanıyla sahipsiz kedileri besliyor.

Sevinç Orhan Erzengin Özel Eğitim Meslek Okulunda sınıf öğretmenliği yapan Hatice Ünal, öğrencilerine hayvan sevgisini aşılamak ve israfı önlemek amacıyla "Sakın Çöp Sanma, Artanlar Kedilere Mama" sloganıyla sosyal sorumluluk projesi başlattı.

Proje kapsamında öğretmen Ünal ve öğrencileri, hem yemek artıklarını değerlendiriyor hem de sahipsiz kedilerin karnını doyuruyor. Yemek artıklarını öğretmenlerinin gözetiminde okul bahçesi ile cadde ve sokaklara bırakan öğrenciler, "can dostları" olarak nitelendirdikleri sahipsiz kedileri beslemenin mutluluğunu yaşıyor.

Hatice Ünal, AA muhabirine, öğrencilerinin sevgi, merhamet, paylaşma gibi önemli kazanımlar elde etmesi ve israfı önlemek amacıyla proje başlattıklarını söyledi.

Başlattıkları projeye öğrencilerinin destek verdiğini anlatan Ünal, "Öğrencilerimize kısa bir eğitim verdikten sonra uygulamaya başladık. Öğrencilerimiz hemen yemekhanemizde yemekleri ayırmaya başladılar. İsrafı önlemek hepimizin ortak sorumluluğu olmalı ve çocuklarımıza uygulamalı olarak anlatmalıyız. Hayvan sevgisinin çocuklarımıza kazandırdığı merhamet, şefkat ve sıcak bağ, çok önemli değerler. Temennimiz, başta yemek veren okullar olmak üzere farklı kurumlarda da böyle bir çalışmasının yayılması, geliştirilmesi ve örnek alınmasıdır." dedi.

Projelerinde gıda israfını engelleme konusuna da yoğunlaştıklarını dile getiren Ünal, "Amacımız öncelikle geri dönüşüm ve atık kavramı üzerinde farkındalık oluşturmak, israfı önlemek. Dünyada artık israfın önlenmesi, atıkların doğaya yeniden kazandırılması çok önem arz ediyor. Biz de okulumuzda atık ve geri dönüşüm kavramları üzerinde çok duruyor ve önemsiyoruz. Sıfır atık ve geri dönüşüm öncelikle israfı önlemekten geçiyor. Dünyada tek bir kırıntı ekmek, ancak bir başka canlının kursağından geçerse o zaman israfı önlüyoruz diye düşünebiliriz. Bu bilincin herkese yayılmasını arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Okul Müdürü Abdülmuttalip Nalbant ise bu çalışmayla, hayvan sevgisinin engel tanımadığını gösterdiklerini kaydetti.

Öğrencilerden Melek Naz Taşkaya da sokak hayvanlarına yardım ettikleri için büyük bir mutluluk yaşadığını söyledi.

