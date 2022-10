ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARIN AİLELERİ BAKIMEVİNDE ÖLEN MEHMET ERES İÇİN YÜRÜDÜ

Nedim BAYHAN-Burak KESKİNCİ/İSTANBUL(DHA)- ÖZEL gereksinimli çocukların aileleri 24 Temmuz'da bir bakımevinde kötü muameleye ve işkenceye maruz kalarak öldüğü iddia edilen Mehmet Eres için bugün Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda bir basın açıklaması yaptı. Açıklamaya Mehmet Eres'in halası Emel Şen de katıldı. Aileler basın açıklamasının ardından Mehmet Eres için yürüdü.

Büyükçekmece'de özel bakımevinde yatılı olarak tedavi gören otizmli Mehmet Eres, 24 Temmuz'da yaşamını yitirdi. Mehmet Eres'in, bakımevinde bazı görevliler tarafından darbedildiğine ilişkin görüntülerin ortaya çıkması nedeniyle, soruşturma başlatılmıştı. Özel gereksinimli çocukların aileleri, otizmli çocuklar ve Mehmet Eres'in halası Emel Şen'in de aralarında olduğu bir grup, bugün saat 13.00'de Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Açıklamada Mehmet Eres'in kaldığı kurumun kapatılması, bakımevlerinde denetimlerinin arttırılması gerektiği belirtildi. Aileler ve otizmli çocuklar basın açıklaması sonrası pankartlarla İstanbul Caddesi'nde sloganlar atarak yürüdü.

"O KURUMDA HİÇBİR ÇOCUĞUN CAN GÜVENLİĞİ YOK"

Aileler adına konuşan Bahattin Demir, Mehmet Eres'e yapılan insanlık dışı uygulama ve hayatını kaybetmesinin kendilerini derinden sarstığını belirterek, "Bakımevinde şiddete maruz bırakılan çocukların sesi olmak ve yaşadığımız sıkıntıları dile getirmek istedik. Bu kurumun acilen kapatılmasını talep ediyoruz çünkü, şu an orada hiçbir çocuğumuzun can güvenliği yok. Özel bir hastanede yaşlı bir kadına yapılan zulüm videolarından sonra, faaliyetleri hemen durdurulmuştur. Bu bakımevinde yaşanan olay, ölümle sonuçlanmasına rağmen neden hala kapatılmadı? Bakımevi denetimlerinin arttırılmasını, liyakatli ve ahlaklı personellerin işe alınmasını talep ediyoruz. Özel gereksinimli evlatlar yeterince eğitim alamadığı için, bakımevlerine yatırılmaktadır. Bakımevlerinde şu an bile bir evladımız şiddet görüyor olabilir. Biz aileler olarak bu durumdan dolayı son derece tedirginiz. Bu girdaptan kurtuluşun tek bir yolu var, o da evlatların yoğunlaştırılmış eğitim almalarıdır. Yoğunlaştırılmış eğitim almak özel evlatlarımızın en temel hakkıdır. Mehmet Eres'in bakımevinde şiddete maruz kaldığı görüntüler, ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha ortaya koymuştur. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Sesimizin duyulması için, özel gereksinimli çocuklarımızın ölmesi mi gerekiyor. Şüphesiz bizler hayatta olduğumuz sürece, çocuklarımıza sahip çıkacağız. Lakin 'Ben ölürsem evladım ne olacak' kaygısının giderilmesi de bir anneye karşı sosyal devlet anlayışının gereğidir. İnsanlık onuruna yaraşır bir yaşam için, derhal hak ihlallerinin önüne geçilmelidir. Yoğunlaştırılmış bir eğitim politikası ivedilikle uygulanmalıdır. Bakımevlerinde yaşanan ve yaşanabilecek tüm vahşetlerin önüne geçilmesi için, devletin bütün denetim mekanizmaları her daim teyakkuzda olmalıdır. Son olarak buradan sayın Cumhurbaşkanımıza da seslenmek istiyorum. Engelsiz bir Türkiye için annelerimizin ve evlatlarımızın sizlerin desteğine ihtiyacı var" denildi.

"HALA TUTUKLAMA YOK"

Mehmet Eres'in halası Emel Şen ise, "Otopsi raporunun beklendiği söyleniyor. Rapor neye göre belirleniyor. Zaten eziyet sonucu ölüm var. Otopside doğal ölüm çıksa dahi, eziyet sonucunda kriz geçirip ölmüş. Bize verilen 15 dakikalık görüntülerde sadece boğulma anı gösterildi. Son 8 saatte yapılan eziyetlerin sonucunu bize kim açıklayacak. Biz bu görüntüyü izlediğimizde, eziyet çektirildikten sonra çocuğu belinden ve elinden ters kelepçeyle bağlaması gözüküyor. Bunu Bakanlığın onayladığını söylüyorlar. Bu kurum hala faaliyette, hala tutuklama yok. Sesimizi nasıl duyuracağız. Bir Mehmet'in daha mı ölmesi lazım" dedi.

Görüntü dökümü

-----------------------

-Basın açıklamasından genel ve detay görüntü

-Mehmet Eres'in halası Emel Şen'in konuşmasından görüntü

-Basın açıklamasının okunmasından görüntü

-Yürüyüşten genel ve detay görüntü