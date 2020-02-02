Fatih Akyel: Başkan paraları alıp kaçmayı planladı

Gümüşhanespor Teknik Direktörü Fatih Akyel, Başkan Cengiz Fırat’ın bilet satışından elde edilen parayı cebine atıp kaçmayı planladığını belirterek, "Bilet satışından gelen 200 bin TL’yi ikinci başkanımız bankadan çekti ve personelin, futbolcuların, hocaların parasını ödedi. Esnafa olan borçlar ödendi. Başkan bu parayı alıp kaçamadığı için bizi hedef gösteriyor. Bunun gibi sahtekarlar Türk futboluna zarar veriyor” dedi.

Akyel ayrıca Cengiz Fırat’ın sahte dediği biletler için de, “Madem biletler sahteydi, neden belediye başkanına, üniversite rektörüne satmaları için bilet verdiler" açıklamasını yaptı.

"Gümüşhanespor Başkanı bizi satıyor şu anda” diyerek sözlerine başlayan Akyel, “Pendikspor deplasmanındayız ve kendi yetkisini kullanarak beni ve takımın en önemli isimlerinden olan kaptan Menderes Önkuzu’yu listeye yazmıyor. Şu anda stattayız ve bu kişi nedeniyle takımı yalnız bırakıyoruz” ifadelerini kullandı.

"BELEDİYE BAŞKANINDAN VALİYE KADAR HERKESE YALAN SÖYLEDİ"

Cengiz Fırat’ın 1 ay önce gelerek başkan olacağını söylediğini ifade eden Gümüşhanespor Teknik Direktörü Fatih Akyel, "Burada bir yönetim oluştu ve bu kişi de başkan oldu. Bizim transfer yasağımız vardı. Tahtayı açacağını söyleyip başkan oldu, bizi de kandırdı. 18 lisanslı oyuncumuz vardı. Kendisine ‘Bu kadroyu koruyalım, transfer açılmazsa da ligde kalırız bu kadroyla’ dedim. 1 sakat ve 1 cezalı olsa, 15 kişiyle çıkıyoruz sahaya. ‘Hocam ben transferi açacağım’ dedi. 4-5 oyuncu gidecekti. Paralarını alamıyorlardı. ‘Bırak gitsinler’ dedi. Ben de ısrarla ‘Transferi açamayabilirsin’ diyerek ısrar ettim ve bu futbolcuların kalması gerektiğini söyledim. Belediye başkanından valiye kadar herkese yalan söyledi. Bu adam çok büyük sahtekarmış. En önemli oyuncularımızdan 4 oyuncumuzu kaybettik. Kaleci, stoper, orta saha ve forveti kaybettik. Benim hakkımda da yalan yanlış bir sürü şeyler söyleyip yalan haberler çıkardı. Geçtiğimiz cuma günü ‘Transferi açtım’ dedi ama ben bu yalanı ortaya çıkarınca ters düştük" açıklamasını yaptı.