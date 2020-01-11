(Özel Haber) İmam hatip öğrencileri unutulmaya yüz tutmuş sanatı canlandırıyor

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde eğitim gören imam hatip öğrencileri, okulda açılan atölyelerde unutulmaya yüz tutmuş naht sanatını öğreniyor.

Siverek’te proje okullarından biri olan Yusuf Sami Kız Anadolu İmam Hatip okulunda açılan beceri atölyesinde öğrenciler el emeği göz nuruyla Naht sanatının inceliklerini öğrenip, sanat eserleri oluşturuyor. Ağaç oymacılığı, hattatlık ve tezyinat sanatlarının bir araya gelmesiyle oluşan Naht sanatı kursuna katılan 30 öğrenci, ders ve ödevlerden uzak huzurlu bir ortamda, ahşap zeminlere çizilen kabartmalarla, kıl testereleri yardımıyla ahşaptan sanat eserleri oluşturuyor.

İlk eserler anne ve babalar için

Öğrencilerin yaptıkları ilk eserlerinin anne ve babalarına vermelerini istediklerini’ belirten okul müdürü Mustafa Karael," Biz kaybolmayla yüz tutmuş ve toplum içerisinde pek bilinmeyen Naht sanatına bir nebze olsun sahip çıkmak ve öğrencilerimize bu muhteşem sanatı öğretmek için el becerileri atölyemizde bu kursu vermeye başladık. Ahşabın hatla buluşması olan Naht sanatı öğrencilerimizin el sanatlarını, el becerilerini geliştirmesi, estetik duygularının gelişmesi, sabrı, inceliği öğrenmelerini sağlıyor. Biz bu el becerileri sanatlarını eğitimin önemli bir unsuru olarak görüyoruz" dedi