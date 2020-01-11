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  4. (Özel Haber) İmam hatip öğrencileri unutulmaya yüz tutmuş sanatı canlandırıyor

(Özel Haber) İmam hatip öğrencileri unutulmaya yüz tutmuş sanatı canlandırıyor

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 11.01.2020 11:33 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde eğitim gören imam hatip öğrencileri, okulda açılan atölyelerde unutulmaya yüz tutmuş naht sanatını öğreniyor.Siverek’te proje okullarından biri olan Yusuf Sami Kız Anadolu İmam Hatip okulunda açılan beceri atölyesinde öğrenciler el emeği göz nuruyla Naht sanatının inceliklerini öğrenip, sanat eserleri oluşturuyor.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde eğitim gören imam hatip öğrencileri, okulda açılan atölyelerde unutulmaya yüz tutmuş naht sanatını öğreniyor.
Siverek’te proje okullarından biri olan Yusuf Sami Kız Anadolu İmam Hatip okulunda açılan beceri atölyesinde öğrenciler el emeği göz nuruyla Naht sanatının inceliklerini öğrenip, sanat eserleri oluşturuyor. Ağaç oymacılığı, hattatlık ve tezyinat sanatlarının bir araya gelmesiyle oluşan Naht sanatı kursuna katılan 30 öğrenci, ders ve ödevlerden uzak huzurlu bir ortamda, ahşap zeminlere çizilen kabartmalarla, kıl testereleri yardımıyla ahşaptan sanat eserleri oluşturuyor.

İlk eserler anne ve babalar için
Öğrencilerin yaptıkları ilk eserlerinin anne ve babalarına vermelerini istediklerini’ belirten okul müdürü Mustafa Karael," Biz kaybolmayla yüz tutmuş ve toplum içerisinde pek bilinmeyen Naht sanatına bir nebze olsun sahip çıkmak ve öğrencilerimize bu muhteşem sanatı öğretmek için el becerileri atölyemizde bu kursu vermeye başladık. Ahşabın hatla buluşması olan Naht sanatı öğrencilerimizin el sanatlarını, el becerilerini geliştirmesi, estetik duygularının gelişmesi, sabrı, inceliği öğrenmelerini sağlıyor. Biz bu el becerileri sanatlarını eğitimin önemli bir unsuru olarak görüyoruz" dedi

Medeniyetimizin ve inancımızın sembollerini yapıyorlar
30’za yakın öğrencinin atölyede eğitim gördüğünü’ söyleyen okul müdürü Karael," Burada öğrencilerimiz medeniyetimizin ve inancımızın değerlerini, sembollerini yansıtan çok güzel tabloları ortaya çıkarıyor" diye belirtti
’Ders dışı aktivitelerinde Naht sanatı kursuna katılmaktan çok mutlu olduğunu’ söyleyen 11. sınıf öğrencisi Hatice Çakır, "Bu sanat dikkati, metaneti ve sabrı öğretiyor, bunun yanında çokta eğlenceli geçiyor. Bize bu sanatı öğreten tüm hocalarıma teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu
12. sınıf öğrencisi Vildan Öncül’de, "Çok güzel bir aktivite, hem eğleniyor ve hem de unutulmaya yüz tutmuş bir sanatı canlandırmanın gururunu yaşıyoruz. ben bu sanatı burada bırakmayacağım, ilerde bu sanatı geliştirip, atölye açmayı planlıyorum" diye konuştu.

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