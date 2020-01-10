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  4. Issam Chebake: Sergen Yalçın’a karşı oynamak isterdim

Issam Chebake: Sergen Yalçın’a karşı oynamak isterdim

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 10.01.2020 10:07 | Son Güncelleme

BtcTurk Yeni Malatyaspor’un başarılı isimlerinden Issam Chebake, Antalya kampında konuştu. Özellikle Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın oynadığı dönemi hatırlatan Chebake, "Sergen hocaya karşı oynamak isterdim. O yetenekte bir oyuncuya karşı oynamak, beni de olumlu anlamda geliştirirdi" dedi. Chebake ayrıca Türkiye’nin de kendisinin ikinci ülkesi olduğu söyledi.

Issam Chebake: Sergen Yalçın’a karşı oynamak isterdim

Süper Lig’in ilk yarısın 24 puanla 8. sırada tamamlayan ve ikinci yarı hazırlıklarına Antalya Belek’te devam eden BtcTurk Yeni Malatyaspor’da takımın Faslı yıldızı Issam Chebake, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) konuştu.

İlk yarıda takımın çok iyi futbol oynadığını söyleyerek sözlerine başlayan Chebake, "İlk yarının bende iki türlü yorumu var. Birincisi çok iyi futbol oynadık. Bir de diğer yüzü var, ilk yarıyı daha iyi bir yerde de bitirebilirdik. İkinci yarıda daha güzel şeyler umuyorum" ifadelerini kullandı.

"DEFANS OYUNUNDAN OFANS OYUNUNA DÖNDÜK"

Takımın Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın Türkiye’de efsane bir isim olduğunu söyleyerek devam eden Chebake, "Hocanın nasıl bir efsane olduğunu benim söylememe gerek yok. Tüm Türkiye biliyor. Geldikten sonra oyun mantalitemizde büyük değişiklik oldu. Defanstan ofans oyununa döndük. Tabii ki eksikliklerimiz var. Antalya’da da bu eksiklikleri giderip, Sergen hocanın istediği gibi gerçekten iyi futbol oynayan bir takım haline geleceğimizi düşünüyorum" dedi. Türkiye’de ve Avrupa’da Kuzey Afrika kökenli oyuncuların sayısının artmasıyla ilgili de olarak Chebake, "Futbol anlamında bizim bölgemiz olan Kuzey Afrikalı oyuncuları çok beğeniyorum. Teknik olarak futbola yatkınız. Bunu da Belhanda ve diğer oyuncularla gösteriyoruz. Türkiye’de benim bölgemdeki oyuncu sayının artması da benim işime geliyor. Zaman zaman dışarıda oturuyoruz, sohbet ediyoruz, kendi kültürümüzü paylaşıyoruz. Bu benim için iyi ama tüm futbolcular gibi bizim de en büyük hedefimiz daha da iyi yerlere gelmek" diye konuştu.

"TÜRKİYE BENİM İKİNCİ ÜLKEM"

Türkiye’ye gelmeden önce hem ülkeyi hem de Malatya şehrini bildiğini söyleyen Faslı futbolcu, "Malatya’yı ve Türkiye’yi ben buraya gelmeden önce de tanıyordum. Türk mahallesinde büyümüştüm. Ailemle burada çok mutluyum. 3 yılım geçti burada. Artık Türkçe’yi yavaş yavaş anlamaya başladım, Türklere entegre olmaya başladım. Türkiye’de o kadar çok güzel şehirler var ki İzin günlerimde ailemle buraları gezmek için can atıyorum. Türkiye benim ikinci ülkem oldu" dedi. Süper Lig’de karşısında oynadığı ve beğendiği hücumcularla ilgili de konuşan 30 yaşındaki futbolcu, "İsim vermem pek doğru olmaz ama Türkiye Ligi kalite olarak gerçekten üst seviyede. Benim bölgemde oynayan hiçbir hücum oyuncusundan çekinmedim. Ancak bu bölgelerde çok etkilendiğim oldukça önemli oyuncular var" açıklamasını yaptı.

"SERGEN YALÇIN'A KARŞI OYNAMAK İSTERDİM"

Sergen Yalçın gibi yetenekli bir oyuncuya karşı oynamak isteyip istemediği sorusunu yanıtlayarak sözlerini sürdüren Issam Chebake, "Sergen Hoca’nın sol ayağı iyi. Ben de sağ ayağına yüklenirdim. Kendisi çok büyük bir oyuncu. Benim söylememe bile gerek yok bunu. Sol ayağını hala çok iyi kullanıyor. Antrenmanlarda bazen şut çekiyor, frikik atıyor. Gerçekten kalitesini koruduğunu görüyoruz. Tabii ki o dönemde olsaydım, Sergen Hoca’ya karşı oynamak isterdim. Kaliteli oyuncuya karşı oynamak sizi geliştirir. Beni de geliştireceğini düşünürüm" ifadelerini kullandı.

"BİZİM DESTEKLEMEKTEN VAZGEÇMESİNLER"

Son olarak Malatya taraftarına seslenen Chebake, "İlk yarıda taraftarımız bizim yanımızda oldu. Avrupa maçlarında olsun, lig maçlarında olsun desteklediler. Söyleyeceğim tek şey, bizi desteklemekten vazgeçmesinler. İnsanız, hata yapabiliyoruz. Hiçbir zaman bizi desteklemeyi bırakmasınlar ve yanımızda olsunlar. Biz de ikinci yarıda elimizden geleni yapacağız ve çok farklı bir Yeni Malatyaspor olacak ikinci yarıda. Onların desteğiyle birlikte çok büyük işler başaracağız" diyerek sözlerine son verdi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sergen yalçın BtcTurk Yeni Malatyaspor Issam Chebake

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