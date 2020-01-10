Issam Chebake: Sergen Yalçın’a karşı oynamak isterdim

Süper Lig’in ilk yarısın 24 puanla 8. sırada tamamlayan ve ikinci yarı hazırlıklarına Antalya Belek’te devam eden BtcTurk Yeni Malatyaspor’da takımın Faslı yıldızı Issam Chebake, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) konuştu.

İlk yarıda takımın çok iyi futbol oynadığını söyleyerek sözlerine başlayan Chebake, "İlk yarının bende iki türlü yorumu var. Birincisi çok iyi futbol oynadık. Bir de diğer yüzü var, ilk yarıyı daha iyi bir yerde de bitirebilirdik. İkinci yarıda daha güzel şeyler umuyorum" ifadelerini kullandı.

"DEFANS OYUNUNDAN OFANS OYUNUNA DÖNDÜK"

Takımın Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın Türkiye’de efsane bir isim olduğunu söyleyerek devam eden Chebake, "Hocanın nasıl bir efsane olduğunu benim söylememe gerek yok. Tüm Türkiye biliyor. Geldikten sonra oyun mantalitemizde büyük değişiklik oldu. Defanstan ofans oyununa döndük. Tabii ki eksikliklerimiz var. Antalya’da da bu eksiklikleri giderip, Sergen hocanın istediği gibi gerçekten iyi futbol oynayan bir takım haline geleceğimizi düşünüyorum" dedi. Türkiye’de ve Avrupa’da Kuzey Afrika kökenli oyuncuların sayısının artmasıyla ilgili de olarak Chebake, "Futbol anlamında bizim bölgemiz olan Kuzey Afrikalı oyuncuları çok beğeniyorum. Teknik olarak futbola yatkınız. Bunu da Belhanda ve diğer oyuncularla gösteriyoruz. Türkiye’de benim bölgemdeki oyuncu sayının artması da benim işime geliyor. Zaman zaman dışarıda oturuyoruz, sohbet ediyoruz, kendi kültürümüzü paylaşıyoruz. Bu benim için iyi ama tüm futbolcular gibi bizim de en büyük hedefimiz daha da iyi yerlere gelmek" diye konuştu.