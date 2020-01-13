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  4. Mustapha Yatabare: Türkiye’nin en iyi hücum ve defans hattı bizde

Mustapha Yatabare: Türkiye’nin en iyi hücum ve defans hattı bizde

SİVASSPOR HABERLERİ  | 13.01.2020 11:24 | Son Güncelleme

Devre arası hazırlıklarını Antalya Belek’te sürdüren lider Sivasspor'un Malili futbolcusu Mustapha Yatabare özel açıklamalarda bulundu. Ligin ilk yarısında 16 müsabakada 7 gol ve 3 asist yapan Yatabare, "Biz zirvede lider konumdaysak, bunun sebebi başarılı olmamızdır. Türkiye’nin en iyi defansı ve hücumu bizde" diye konuştu.

Mustapha Yatabare: Türkiye’nin en iyi hücum ve defans hattı bizde

Süper Lig’in devre arası hazırlıklarını Antalya’da sürdüren lider Sivasspor’da golcü futbolcu Mustapha Yatabare, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulundu. Şu ana kadar kendi açısından her şeyin çok güzel gittiğini ifade eden Yatabare, "İlk önce takım adına konuşmak isterim. Bu başarı takım halinde gelen bir başarı. Takımdaşlık ön planda zaten. Bu durum sahada aramızdaki bağı da yansıtıyor. Bireysel olarak değerlendirirsek, bitiriciliğimle ön plana da çıkabiliyorum. Bu aralar kendimi çok iyi hissediyorum. Umarım ikinci devre de bu şekilde çok güzel bir şekilde devam edecek. Ama bu zaman sürecinde iyi çalışarak takımdaşlık olduğu sürece zirvede kalmak bizim için çok büyük bir mutluluk" dedi.

"TÜRKİYE'NİN EN İYİ HÜCUM VE DEFANS HATTI BİZDE"

Takım olarak ligin ikinci yarısında ne yapmaları gerektiğine değinen 33 yaşındaki futbolcu, "Aslında şans faktörünün çok büyük olduğunu düşünmüyorum. Biz zirvede lider konumdaysak, bunun sebebi de başarıdır. Türkiye’nin en iyi defansı ve hücumu bizde. Bunlar yoğun çalıştığımız için. Başarıyı elde ettikten sonra ikinci devre bu konumda kalmanın zor olacağını biliyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız, aynı azimle çalışmalara devam edeceğiz. İkinci devrede de üstüne koyarak devam etmeliyiz” şeklinde konuştu.

"RIZA HOCANIN TECRÜBESİNDEN FAYDALANIYORUZ"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay hakkında da konuşan Yatabare, "Aslında Rıza hocanın bugünkü başarıda büyük bir sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Rıza hocamız taktiksel ve teknik olarak sahada ve sahanın dışında, büyük tecrübesini bize yansıtıyor ve biz de bundan faydalanıyoruz" dedi.

"GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDAKİ GOLÜM EN İYİSİYDİ"

Attığı en iyi golün hangisi olduğunu da söyleyen Malili futbolcu, "Gençlerbirliği maçında 2. gol güzeldi. Çünkü o maç biz galibiyet serimize devam etmek istiyorduk, kaybetmek istemiyorduk. 1 puan 1 puandır, çok kritik bir gol attım uzatmalarda. Daha çok, maçın kaderini değiştiren gol olduğu için Gençlerbirliği maçındaki golüm en iyisiydi" diye belirtti.

Kendisini en çok zorlayan savunma oyuncusu sorusuna cevap veren Malili futbolcu, "Ben hiç dikkat etmiyorum oynadığımız rakip savunma oyuncularına. Kim beni en çok zor duruma soktu, aklıma bile gelmedi, dikkat etmiyorum bunlara" ifadelerini kullandı.

KARİYERİMİN EN İYİ SEZONUNU GEÇİRİYORUM

Takım arkadaşlarıyla ilgili de konulan Yatabare, "En önemlisi burada benim birlikte hücumda oynadığım forvet arkadaşlarım. Emre, Erdoğan, Kone... Bu hücum gücü bunu zaten gösterdi. İlk devrede o yüzden kariyerimin en iyi sezonunu geçirdim. Gol atıp takıma yardımcı oluyorum. Bulunduğumuz durum ve takımdan dolayı bitirici gücümüzle, forvet oyuncularımızla en iyi uyum sağladığım arkadaşlarım burada" diye konuştu.

(DHA)

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Sivasspor Mustapha Yatabare antalya belek

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