YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Özel halk otobüsçülerinin İBB'den ödeneklerini alamaması araç arızalarını artırıyor

Özel halk otobüsçülerinin İBB'den ödeneklerini alamaması araç arızalarını artırıyor

15.06.2022 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bireysel Otobüsçüler Derneği Başkan Yardımcısı Memduh Yangöz: - "Her otobüsçünün 350-400 bin lira civarında alacağı var, zaten otobüsçüler, bir o kadar da dışarıya borçlanmışlar. Ya kredisi gecikmiş ya tamir bakım diğer borçları var" - "Tek merkezden yönetim sistemine geçilirken garajların oluşturulacağı ve özel halk otobüslerinin de bu garajlardan faydalanacağı vaat edilmişti. Bu sözler tutulmadı"

İSTANBUL (AA) - Bireysel Otobüsçüler Derneği Başkan Yardımcısı Memduh Yangöz, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) özel halk otobüslerine ödeneklerini geç ödemesi nedeniyle araç bakımlarının yapılamadığını, bunun da arızaların artmasına neden olduğunu kaydetti.

Ulaşımın İBB'nin uhdesinde olmasına rağmen "gerekli planlamayı ve yatırımları yapmaktan aciz olduğunu" söyleyen Yangöz, araç bakım giderlerinin şu anda İBB meclisinde gündem olduğunu aktardı.

Yangöz, "Bir İETT otobüsünün aylık araç başı bakım gideri 25 bin civarında. Özel halk otobüsüne ödenen ise 7 bin lira. Burada bir sıkıntı var. Eğer halk otobüsünün 7 bin liraysa, sen niye 25 bin lirayı oraya verdin?" dedi.

- "Ödenekleri 2-2,5 ay geriden takip ediyoruz"

İBB'nin aylık ödenekleri geç ödediğini söyleyen Yangöz, "Şimdi ödenek konusunda iki türlü sıkıntı var. Bir ödenek yeterli mi, hayır. Her ayın sonunda alıyor musun, hayır. Aşağı yukarı 2-2,5 ay geriden takip ediyoruz. O da parça parça. Her otobüsçünün 350-400 bin lira civarında alacağı var. Zaten otobüsçüler, bir o kadar da dışarıya borçlanmışlar. Ya kredisi gecikmiş ya tamir bakım diğer borçları var. Tamirci tamirci dolaşıyorlar. Günü kurtarmanın peşindeler. (Ödenek) Hem yeterli değil hem de gününde alınamıyor. Bu da tabii büyük bir sıkıntı. İBB, gerekli planlamayı yapmaktan aciz." diye konuştu.

İBB'nin toplu taşıma planlamasını 16 milyon İstanbulluya göre yapması gerektiğini belirten Yangöz, yakıtı bittiği için yolda kalan özel halk otobüsü konusuna da değinerek, "Bunun sebebi ücretlerini alamaması. Araçların arızalanıp yolda kalmasının nedenleri de zamanında parasını alamaması, alsa da o paranın yeterli olmamasıdır. Yetmediği için de aracını yaptıramıyor, başka bir şey yok. İnsanlar araç değiştirecek, değiştiremiyor." ifadelerini kullandı.

- "Otobüsler için verilen garaj sözü tutulmadı"

Yangöz, otobüslerin park edileceği bir garaj olmadığını ve bunun da çeşitli sıkıntılara neden olduğunu belirterek, "Tek merkezden yönetim sistemine geçilirken garajların oluşturulacağı ve özel halk otobüslerinin de bu garajlardan faydalanacağı vaat edilmişti. Bu sözler tutulmadı. Araçlar ya benzinliklerde ya da yollarda nereyi uygun bulursa oraya park ediyor. Burada hırsızlıklar oluyor, trafik kazaları oluşuyor, hatalı parkl nedeniyle devamlı ceza yazılıyor" değerlendirmesini yaptı.

Özel halk otobüslerinin bir çalışma yönergesi olduğunu anlatan Yangöz, çalışma şartlarının ağırlığını birkaç toplantıda ve açıklamalarda dile getirdiklerini ancak İBB'nin bundan rahatsız olduğunu dile getirerek, şunları ifade etti:

"İBB, UKOME'den bir madde geçirerek dedi ki burada, 'Halk otobüsçüsü açıklama yapamaz.' Sanki 657 sayılı kanuna tabii gibi memur oldular. Bizi de susturdular. Biz bir dernek temsilcisiyiz. Eğer biz de bunu açıklayamıyorsak bizim temsilcilik etmek gibi bir durumumuz kalmıyor, Sadece kuru kalabalık oluruz. Bu şekilde olmamak için görevimizin getirdiği yükün bilincindeyiz, esnafımızın haklarını savunmak zorundayız. Sonuç nereye varırsa varsın önemli değil. Böyle bir korkumuz yok ama diğer esnaflar, ekmeğinin peşinde. 'Aman bana bir şey olmasın, belki düzelir' ümidiyle çekimser davranıyorlar. Eksik neyse incelenir ve giderilir. Sen bastırarak bu işi durduramazsın. Şu anda baskı var esnaf üzerinde, baskıyla susturuyorlar. Durum bu."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
DBP'li Salihe Aydeniz hakkında hazırlanan soruşturma dosyası Ankara'ya gönderildiDBP'li Salihe Aydeniz hakkında hazırlanan soruşturma dosyası Ankara'ya gönderildi
A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Litvanya, Türkiye'ye geldiA Milli Futbol Takımı'nın rakibi Litvanya, Türkiye'ye geldi
Mardin'de çayda akıntıya kapılan genç, öğretmenleri ve arkadaşlarınca kurtarıldıMardin'de çayda akıntıya kapılan genç, öğretmenleri ve arkadaşlarınca kurtarıldı

İstanbul Namaz Vakitleri 15 Haziran Çarşamba

İmsak
03:24
Sabah
05:24
Öğle
13:10
İkindi
17:09
Akşam
20:45
Yatsı
22:36

İstanbul Nöbetçi Eczaneler15 Haziran Çarşamba

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Yeni Eczane
Adalar
Toki Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Ayla Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Televizyonda sıcak anlar! Özel odaya gidince gündem oldular

Televizyonda sıcak anlar! Özel odaya gidince gündem oldular

Gözünüzü dört açın: Köpüren bitkiler için alarm verildi

Gözünüzü dört açın: Köpüren bitkiler için alarm verildi

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

İkizlerini emzirirken paylaştı! “Yorgunum ama...”

İkizlerini emzirirken paylaştı! “Yorgunum ama...”

Yasakları dinlemediler! Cinsel içerikli video çekip sattılar

Yasakları dinlemediler! Cinsel içerikli video çekip sattılar

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.