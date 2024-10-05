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Özel hayatıyla gündemdeydi! Ünlü şarkıcı Nez evinde rahatsızlandı! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
05.10.2024 14:14
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Son dönemde Güldür Güldür Show’un oyuncusu Rüştü Onur Atilla yaşadığı aşkla adından söz ettiren Nez'in mutluluğu kısa sürmüş ünlü çift ayrıldıklarını duyurmuştu. Nez şimdi de evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Ünlü isim son durumu hakkında bilgi verdi.

Özel hayatıyla gündemdeydi! Ünlü şarkıcı Nez evinde rahatsızlandı! Apar topar hastaneye kaldırıldı

‘Güldür Güldür Show’un oyuncusu Rüştü Onur Atilla ile yaşadığı aşkla gündemde olan Nez'in aradığı mutluluk kısa sürmüş ünlü çift geçtiğimiz günlerde ayrıldıklarını açıklamıştı.

Ünlü şarkıcı şimdi de evinde rahatsızlanarak ambulansla apar topar hastaneye kaldırıldı. Akşam saatlerinde Cihangir'de bulunan evinde rahatsızlanan Nez, yakınları tarafından ambulans ile Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Sosyal medya hesabı üzerinden rahatsızlığı ile ilgili açıklama yapan Nez, şu ifadeleri kullandı:

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'Canlar dün akşam ambulans ile Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırıldım. Doktorum ve sağlık ekibine sonsuz teşekkür ederim.'

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SON DURUMUNU ANLATTI

Ünlü şarkıcı Nez evinde bir video çekerek 'çok çok daha iyiyim. Size sevgiler öpücükler gönderiyorum. Arayan soran herkese sonsuz teşekkür ederim' açıklamasını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Nez Rüştü Onur Atilla
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