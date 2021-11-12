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  4. Özel kalem müdürünün Kovid-19 testi pozitif çıkan Mustafa Destici, karantinaya alındı

Özel kalem müdürünün Kovid-19 testi pozitif çıkan Mustafa Destici, karantinaya alındı

12.11.2021 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Destici'nin Kayseri, Malatya ve Sivas'ta hafta sonu katılacağı toplantıları iptal edildi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, özel kalem müdürünün Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, tedbir amaçlı olarak 5 gün karantinaya alındı.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, Destici'nin özel kalem müdürünün Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Yapılan tetkik ve muayeneler sonucu, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Genel Başkan Destici için 5 gün takip amaçlı karantina süreci uygulanmasına karar verildiği ifade edilen açıklamada, cumartesi günü yapılacak Kayseri ve Malatya il istişare toplantıları ile pazar günkü Sivas İl Kongresi'nin iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, ayrıca Destici'nin katılmasının planlandığı 15 Kasım Pazartesi tarihli Tokat il teşkilatı istişare ve Turhal ilçe başkanlığı binası açılışı programı ile 16 Kasım Salı günü TBMM'de yapılacak basın toplantısının da iptal edildiği kaydedildi.​​​​​​​

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