Özel okullar ne kadar zamlanacak? Merakla beklenen soru yanıt buldu: İşte o oran!

2025'in gelişiyle birlikte birçok alanda zamlar da peşi sıra gelmeye devam ediyor. Son olarak özel okullarda gelecek yıl yapılabilecek en yüksek zam oranı da netleşti. Milli Eğitim Bakanlığı’nın Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği bugün değişerek Resmi Gazete'de yayımlandı.

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ FORMÜLÜ AÇIKLADI

Yönetmelikte fahiş fiyat artışlarının önüne geçebilmek için ilk kez kademe başlarına ilişkin bir adım atıldı.

Söz konusu maddede, “Okullar tarafından kademe başlangıçları için belirlenen öğrenim ücretlerinde fahiş oranda artış yapılamaz.” deniliyor.

Özel okul fiyatları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’ndeki formüle göre hesaplanıyor.

Formüle göre, özel okulların gelecek eğitim-öğretim yılında yapabilecekleri en yüksek zam oranı, 12 aylık ÜFE ve TÜFE toplamının yarısına 5 puan eklenerek belirleniyor.

ÖZEL OKULLAR EN FAZLA NE KADAR ZAM YAPABİLECEK?

Bugün açıklanan enflasyon verilerine bu formül uygulandığında, 2025-2026 eğitim öğretim yılında özel okulların eğitim ücretlerine yapabilecekleri en yüksek zam oranı yüzde 54,8 olarak belirlendi.

Bu formül yalnızca ara kademelerdeki öğrencileri kapsıyor.

KIYAFET VE ETÜT FİYATLARI DA ZAMDAN NASİBİNİ ALDI

Yeni yönetmelikte yemek ve servis ücretlerine yönelik bir düzenleme yok ancak diğer hizmetlere ilişkin önlemler alındı.

Buna göre pansiyon, kıyafet, etüt, uluslararası diploma, sertifika programı gibi hizmetlerin ücretleri artık bir formüle göre hesaplanacak.

Yönetmelikle birlikte 12 aylık ÜFE ve TÜFE’nin yarısının 5 puan azı kadar kadar zam yapılabilecek.

Böylece gelecek yıl bu kalemlere yüzde en fazla yüzde 49,8 oranında zam yapılabilecek.

Kaynak: NTV