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  4. ÖZEL | Tüm havayı değiştiren Osimhen transferindeki bu detayı ilk defa duyacaksınız! Porto'dan teklif alan Barış Alper, Osimhen için gitmedi

ÖZEL | Tüm havayı değiştiren Osimhen transferindeki bu detayı ilk defa duyacaksınız! Porto'dan teklif alan Barış Alper, Osimhen için gitmedi

03.09.2024 11:23
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MYNET ÖZEL | Galatasaray, dünyaca ünlü golcü Vıctor Osimhen'i sürpriz bir operasyonla renklerine bağladı. Dün basına yansıyan haberler sonrası sarı kırmızılı yönetim elini çabuk tuttu ve Osimhen'i Galatasaray'a kazandırdı. Okocha, Uche, Amokachi, Iorfa, Babangida gibi isimlerin ardından bir Nijeryalı yıldız daha ülkemizde forma giyecek.

Sarı kırmızılılar transfer operasyonunu yürütürken aynı zamanda yıldız oyunculara gelen tekliflerle de muhatap oldu. Milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, 12 milyon Euro bonservis bedeliyle Benfica'nın yolunu tuttu. Kerem, Manchester United elemesindeki performansı ve attığı gollerle Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti.

OSİMHEN TRANSFERİNİN KODLARI: FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'A DA ÖNERİLDİ

Napoli ile kriz yaşayan Osimhen'in Chelsea veya PSG'ye transfer olması bekleniyordu fakat Nijeryalı yıldız kendisini bir anda Galatasaray'da buldu! Osimhen'in menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a ve Fenerbahçe'ye önerildiği iki kulübün oyuncuyla temasa geçmeden Galatasaray'ın hızlı davrandığı da gelen bilgiler arasında...

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ÖZEL | BARIŞ ALPER YILMAZ'A DA TEKLİF VARDI! GİTMEDİ

Galatasaray'ın ve milli takımın önemli isimlerinden Barış Alper Yılmaz'a da dün transfer teklifi geldi. Portekiz'in önemli ekiplerinden Porto, EURO 2024 performansıyla göz dolduran Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'ın kapısını çaldı. Galatasaray yönetimi hem Kerem'in hem Barış'ın ayrılmasına müsaade etmedi ve Barış Alper, sarı kırmızılı takımda kaldı.

Barış Alper Yılmaz'ın da yeni kurulan kadronun heyecanıyla yeniden karar aşamasına geçtiği ve bu sezon sarı kırmızılı takımda kalmaya karar verdiği ortaya çıktı!

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SÜPER LİG'İN EN PAHALISI OSİMHEN OLDU

Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, Süper Lig'in en pahalı oyuncusu oldu! 100 milyon Euro piyasa değeri olan Osimhen, Fenerbahçe'nin yeni transferi Amrabat'ın piyasa değerinin neredeyse 4 katı. Amrabat listede ikinci sırada yer alıyor. Fenerbahçe'nin Sevilla'dan transfer ettiği Faslı golcü En-Nesyri ise 3. sırada yer alıyor.

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1- OSİMHEN - 100 MİLYON EURO
2- SOFYAN AMRABAT - 22 MİLYON EURO
3- EN-NESYRİ - 20 MİLYON EURO
4- BARIŞ ALPER YILMAZ - 20 MİLYON EURO
5- SZYMANSKİ - 19 MİLYON EURO
6- DAVİNSON SANCHEZ - 18 MİLYON EURO
7- MAXİMİN - 18 MİLYON EURO
8- GABRİEL SARA - 18 MİLYON EURO
9 - MAURO ICARDİ - 17 MİLYON EURO
10 - NELSSON - 17 MİLYON EURO

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Barış Alper Yılmaz galatasaray transfer haberleri Victor Osimhen
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