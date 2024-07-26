Özel üniversite ücretleri için emsal karar! İstedikleri gibi zam yapamayacaklar 'Her öğrenci mahkemeye taşıyabilir' İşte okulların fiyatları

Özel üniversite fiyatları ve zamlar yine gündemde. Bazı üniversitelerin, öğrencilerin karşısına ciddi oranda zamlar çıkardığı öğrenilirken mahkemeden ise emsal bir karar çıktı. Avukat Mustafa Zafer ise "Bu karar her öğrenci için bir emsal niteliğindedir. Bu kararı emsal göstererek okuduğu üniversitenin kendisinden talep ettiği fahiş fiyatları mahkemeye taşıyabilir" dedi. İşte zam için o emsal karar ve özel okulların fiyatları...

YÜZDE 150'YE VARAN ZAMLAR

MedyaRadar’dan Ercan Öztürk’ün haberine göre, 2024-2025 akademik yılı üniversite tercih dönemi yaklaşırken, özel üniversiteler zamlı ücretlerini açıkladı. Bazı öğrencilerin ve velilerin karşısına ise yüzde 150'ye varan zamlar çıktı. Bunun üzerine yurt, yemek parası ve ulaşım gibi kalemler eklenince maliyet ciddi rakamlara ulaşıyor.

Bir öğrenci ise üniversitenin yaptığı yüzde 145'lik zammı mahkemeye taşıdı. İstanbul 11 Tüketici Mahkemesi’nin 2023 yılında verdiği karar geçtiğimiz günlerde İstinaf Mahkemesi’nde onaylandı. Bu karara göre üniversiteler 12 aylık TÜFE ortalaması haricinde zam yapamayacak.

MAHKEME 12 AYLIK TÜFE ORTALAMASI DIŞINDA ZAM YAPILAMAYACAĞINA HÜKMETTİ

Özel bir üniversitede okuyan İ.M.Z. isimli bir öğrenci, 2023-2024 eğitim öğretim döneminde yıllık ücretinin 54 bin 998 liradan 125 bin 650 liraya çıkması üzerine İstanbul 11. Tüketici Mahkemesi’ne dava açtı. Dava dilekçesinde, maddi nedenlerden dolayı kayıtlarını yenilemeleri halinde söz konusu eğitim hayatlarında telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet verdiğinden TÜİK tarafından yayınlanan 12 aylık TÜFE ortalamasının dikkate alınması talep edildi. Mahkeme, İ.M.Z. isimli öğrencinin avukatı aracılığıyla yaptığı başvuruyu 21 Eylül 2023 tarihinde karara bağladı. Mahkeme, üniversitelerin 12 aylık TÜFE ortalaması dışında zam yapılamayacağına hükmetti. Yapılan itirazların ardından İstinaf Mahkemesi yerel mahkemenin vermiş olduğu kararı onadı.

"BU KARAR HER ÖĞRENCİ İÇİN BİR EMSAL NİTELİĞİNDEDİR"

Avukat Mustafa Zafer, 11. Tüketici Mahkemesi’nin kararıyla ilgili olarak şunları söyledi; ‘’Bu karar öncelikle fahiş zamlar için emsal niteliği taşıyor. İstinaf Mahkemesi’nde de onaylanan karara göre konut, iş yeri kiralarına uygulanan 12 aylık TÜFE ortalamasının dikkate alınmasına hükmedildi. Geçtiğimiz yıl 100 bin liraya okuyan bir öğrenci yeni öğretim yılında en fazla 165 bin lira ödeyecek. Mahkeme, yıllık zam dışında bir de taksitli ödemelerde vade farkı alınmasıyla ilgili de karar vermiş. Buna göre bir önceki yıl taksitli ödemelerde alınmayan vade farkının yeni öğretim yılında da alınmayacağına hükmetmiş. Yani üniversiteler taksitli ödemelerde vade farkı alamayacak. Bu karar her öğrenci için bir emsal niteliğindedir. Bu kararı emsal göstererek okuduğu üniversitenin kendisinden talep ettiği fahiş fiyatları mahkemeye taşıyabilir’’ diye konuştu.

ÖZEL ÜNİVERSİTE FİYATLARI NE KADAR OLDU?

KOÇ ÜNİVERSİTESİ

Koç Üniversitesi, 2024-2025 akademik yılında Tıp Fakültesi dışındaki programlar için yıllık ücretini 1 milyon 75 bin TL olarak belirledi. Yabancı Dil Hazırlık Programı da aynı ücretle sunulacak. Geçen yıl bu ücretler 530 bin TL idi, böylece yüzde 103 zam yapılmış oldu. İki taksitli ödemelerde güz dönemi için yüzde 15 zamlı ödeme yapılacak, toplam ücret 1 milyon 156 bin TL olacak.

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

Sabancı Üniversitesi, yeni akademik yıl için lisans programları ve hazırlık dil eğitimi ücretini 1,1 milyon TL olarak belirledi. Geçen yıl 510 bin TL olan ücret, yüzde 115 artarak 1 milyon 100 bin TL'ye yükseldi. İki taksitli ödemelerde, bahar dönemi için yüzde 20 zam uygulanarak toplam ücret 1 milyon 210 bin TL'ye çıkacak.

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ

Bilkent Üniversitesi, 2024-2025 yılı eğitim ücretini tüm bölüm ve programlar için 620 bin TL olarak açıkladı. Geçen yıl 310 bin TL olan ücret, yüzde 100 zamlandı. İki taksitli ödeme seçeneklerinde, bahar yarıyılı ödemesi 6 aylık enflasyon farkıyla yapılacak.

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

Özyeğin Üniversitesi, fakülte bazında belirlediği ücretlerle dikkat çekiyor. İşletme, Mimarlık ve Tasarım, Mühendislik, Hukuk, Sosyal Bilimler ve Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakülteleri için yıllık ücret 950 bin TL oldu. Geçen yıl bu ücretler 475 bin TL idi.

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

İstanbul Bilgi Üniversitesi, en pahalı lisans fakülteleri olan Mühendislik, Doğa Bilimleri ve Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakülteleri için yıllık ücreti 745 bin TL olarak belirledi. Geçen yıl bu fakültelerin ücretleri 297 bin 500 TL idi. Üniversitenin hazırlık programı ücreti ise 697 bin 500 TL olarak açıklandı.