Özer Hurmacı'dan eski başkan Mesut Mestan'a şok bir suçlama!

Bursaspor'da ortalık karıştı. Yeşil Beyazlı ekibin en önemli oyuncuları arasında yer alan Özer Hurmacı, eski başkan Mesut Mestan ile ilgili şok bir iddia ortaya attı. Geçtiğimiz sezon play-offta oynanan Adana Demirspor maçı ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Özer, “Özledik yalanlarını, anlatsana kulübü Adana Demirspor maçında nasıl sattın? Organizasyon falan merak ediyor insanlar. İlk transferin onlardan, son transferin onlara.” ifadelerini kullandı.

Tecrübeli oyuncu, bu paylaşımı kısa süre içerisinde silerken, Mesut Mestan'dan Özer'e cevap geldi. Konu ile ilgili açıklama yapan Mestan, hukuki süreci başlattığını açıkladı, Özer'in bu iddiaları ispatlaması gerektiğini vurguladı.



