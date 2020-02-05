Özer Hurmacı'dan Eskişehirspor'a tebrik

Yeşil-beyazlı takımın tecrübeli futbolcuları Özer Hurmacı ve Kerem Can Akyüz, İbrahim Yazıcı Özlüce Tesisleri'nde antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu. ÖZER HURMACI: BİZ GERÇEKTEN ÇOK ÜZÜLDÜK Geçtiğimiz hafta sahalarında 1-0 mağlup oldukları Eskişehirspor maçıyla ilgili görüşlerini aktaran Hurmacı, "Biz de gerçekten üzüldük. Özellikle stadyumumuzu ilk geldiğimizden günden beri böyle hayal ediyorduk. Hatta birazcık daha üstünü. İlk defa o maçlardan birine doğru gittik. Taraftarımız stadyumu doldurmuştu. Motivasyon için her şey vardı. Eskişehir'in genç oyuncularını tebrik etmemiz gerekiyor. Bize belki de bundan sonraki süreçte yardımcı olacak tokat attılar. Belki bu maçın mağlubiyetiyle birlikte işin ciddiyetini ve her maçın ne kadar zor olduğunu anlamamız gerektiğini hatırlattılar. Belki bu mağlubiyet sayesinde geriye kalan 14 maçı kazanacağız diye düşünüyorum. Ben bunu böyle yorumluyorum. O yüzden üzüldük ama futbolda pes etmekte yoktur. 1 hafta önce Akhisar maçından sonra sokak futbolundan örnek vermiştim. Bu böyle, kazanmak istiyoruz. Antrenman ve maçta kazanmak istiyorsun. Bu insanın ruhunda olan bir şey. İnşallah bu maç bize öyle bir vesile olur ki sezon sonunda o çocuklara tekrardan teşekkür ederiz" dedi.

"BU SON OLAYIN BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR DERS OLACAĞINI UMUT EDİYORUM" Osmanlıspor deplasmanından mutlaka 3 puanla dönmeleri gerektiğini dile getiren Özer Hurmacı, şöyle konuştu: "Bursaspor, formasının ve armasının büyüklüğü tavla oynarken bile kazanmak mecburiyetindedir. 3 puan maçına daha çıkacağız. Bizim için her maç final. Son 14 maçta böyle olacak. Osmanlıspor, belki bize karşı biraz daha defans yapan ekip olacak. Ama sonrasında Adana Demir ve Erzurum gibi zorlu iki tane mücadeleye gireceğiz. Hem ligin kadro ve oyun anlamında bizimle birlikte en iyi takımlarından bir tanesi. Orada da 2 tane final maçı bizi bekleyecek. Kafa olarak bunlara hazır olursanız, sahada hepsine cevap verebilirsiniz. Bizde takım olarak buna hazır olmamız gerekiyor, bu yönde çalışmamız gerekiyor. Maç ayırt etmeksizin artık bütün maçları final havasında yaşamalıyız. Bu son olayın bizim için büyük ders olacağını umut ediyorum. İnşallah 14 maçımızı da final olarak baka baka sezon sonuna kadar bu bayrağı götürüp, dikmemiz gerekiyor." "TAKIMDA BİRBİRİNDEN DEĞERLİ FUTBOLCULAR VAR" "Cezalı olabiliriz, sakat olabiliriz, ama burada 27-28 tane değerli futbolcu var" diyen Özer Hurmacı, "Kadromuzdaki futbolcuların hepsi biribirinden yetenekli, karakterli, özverili oyuncular. Hocamız kime şans verirse versin, biz her türlü oynayan, oynamayan olarak o maçı takım halinde kazandırması gerekiyor. Biz burada tenis oynamıyoruz, futbol oynuyoruz. Futbol bir takım oyunu. Bursaspor'un futbolcuları, o takım içerisindeki göstereceği arkadaşlıkla, mücadeleyle, oyunla o maçı kazanması gerekiyor. O yüzden böyle şeylere fazla takılmak gerekmiyor. Birbirinden değerli takımda futbolcular var" ifadelerini kullandı.

"TARAFTARIMIZIN DESTEĞİNE DEVAMLI İHTİYACIMIZ VAR" Taraftarların kendilerine her zaman destek olduğunu anlatan Özer Hurmacı, "Onların desteğine hala daha ihtiyacımız var. Özellikle sezon sonuna kadar ihtiyacımız var. Bu maçta böyle bir talihsiz olay yaşamış olabiliriz. Bence bunu en güzel cevabı Adana Demir maçında bu taraftar sayısının da üzerine çıkarak stadyumu doldurarak orada olmalarını bekliyorum. Bazı genç oyuncularımız oradaki atmosferden etkilenmiş olabilir. Çünkü, sezon başından bu yana ilk defa bu kadar kalabalık taraftar sayısı vardı. Hem bu durumda oynamaya alışmak gerekiyor. Hafta sonu çok muazzamdılar. Keşke onlara 3 puanı hediye edebilseydik" diye konuştu. KEREM: BUGÜNE KADAR HEP OYNAMIŞ OYUNCUYUM, ÖZLEMİNİ ÇEKİYORUM Ligin ilk yarısı çok maç oynamadığını belirten Kerem Can Akyüz ise, "Bugüne kadar hep oynamış oyuncuyum, özlemini çekiyorum. Bu isteğim ve arzum böyle bir kulüpte olması tam denk geldi. İnşallah bu hafta başlayıp yeniden bir galibiyet serisi yakalamak istiyoruz. Bireysel olarak performansımı en yüksek düzeye çekmek istiyorum" açıklamasını yaptı. "BURSASPOR BURALARI HAK ETMİYOR" Eskişehir mağlubiyetinin hedefleri etkilemeyeceğine vurgu yapan Akyüz, "Çünkü tek hedefimiz var ve ıskalama şansımız yok. Bursaspor, kulüp olarak hala Süper Lig'de. Buraya adapte olmuş değiliz, olmayalım da. Bu kulüp buraları hak etmiyor. Önceki geldiğim Denizlispor'da böyleydi. Ama yıllardan beri süre gelen yanlış yönetimler, yanlış seçimler kulüpleri bu tarz durumlara sokabiliyor. Kulüplerin büyüklüğü de bu tür durumlardan ayağa kalkıp, tekrar eski günlerine dönmekle bağdaşıyor. Bursaspor, bunu çok kolay yapacak güce sahip. Eskişehir maçı bizim için kazaydı. Bu tarz maçlara futbolcu bireysel olarak motivasyon olur ama, sonuçta yine bir kayıp yaşar. 1-2 gündür kendimize gelemedik. Futbolda, dün yok, bugün var. Bugünü yaşamanız lazım. İyi çalışıp, iyi konsantre olup antrenmanlarımıza devam etmeliyiz. Maç günü de karşılaşmaya konsantre olup 3 puanı alacağız" şeklinde konuştu.