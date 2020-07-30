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ÖZET | Adana Demirspor - Fatih Karagümrük maç sonucu: 5-6

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 30.07.2020 23:58 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig play-off finalinde Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen mücadeleyi seri penaltı atışları ile 6-5 Fatih Karagümrük kazandı. Adana Demirspor - Fatih Karagümrük maç özeti ve maçın detayları haberimizde....

ÖZET | Adana Demirspor - Fatih Karagümrük maç sonucu: 5-6

Süper Lig'in son biletini almak için Adana Demirspor, Fatih Karagümrük play-off finalinde kozlarını paylaştı. Normal süresi 1-1 biten maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda da gol çıkamayınca kritik maçta penaltılara gitti. Seri penaltı atışları sonrası Fatih Karagümrük, Adana Demirspor'u 6-5 mağlup ederek Süper Lig'e çıkan ekip oldu. Adana Demirspor - Fatih Karagümrük maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ADANA DEMİRSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇ ÖZETİ

  1. dakikada Erkan Zengin'in orta sahadan uzun pasında Volkan Şen kaleci Aykut ile karşı karşıya kalacekken Aykut zamandı kalesini terk ederek topu uzaklaştırdı.

  2. dakikada Fatih Karagümrük'ün atağında Darri'nin pasında ceza yayı yakınından kaleyi karşıdan gören noktadan Attamah'ın sert vuruşunda, top yandan auta çıktı.

  3. dakikada Erkan Zengin'in pasında ceza sahasında altı pas yakınında sol taraftan Volkan Şen, müsait pozisyonda topu dışarı attı.

  4. dakikada Fatih Karagümrük'te Ramazan Civelek'in ceza sahası içine pasında, Sobiech'in kafa vuruşunda kaleci Kurtuluş Yurt topu son anda kornere çeldi.

  • dakikada Fatih Karagümrük golü buldu. Alparslan Erdem'in serbest vuruştan ceza sahasına yaptığı ortada Çağrı Ortakaya'nın kafa vuruşunda kaleci Kurtuluş Yurt'un müdahalesi yeterli olmadı ve top filelerle buluştu: 0-1.

    • 45+2. dakikada Adana Demirspor'da Sinan Kurt'un sağdan ortasında ceza sahası içinde sol tarafta Erkan Zengin'in kafa vuruşunda, top auta gitti.

    ADANA DEMİRSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇ DETAYLARI

    Stat: Eryaman

    Hakemler: Cüneyt Çakır, Mustafa Emre Eyisoy, Tarık Ongun

    Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Mehmet Uslu, Mitrovic, Tarık Çamdal, Rassoul, Sinan Kurt, Tevfik Altındağ, Volkan Şen, Erkan Zengin, Hasan Kılıç, Mehmet Akyüz

    Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Ramazan Civelek, Fatih Kuruçuk, Barış Başdaş, Alparslan Erdem, Ndao, Çağrı Ortakaya, Attamah, Sabo, Darri, Sobiech

    Gol: Dk. 41 Çağrı Ortakaya (Fatih Karagümrük)

    Sarı kart: Dk. 39 Tarık Çamdal (Adana Demirspor)

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