ÖZET | Adana Demirspor - Fatih Karagümrük maç sonucu: 5-6

Süper Lig'in son biletini almak için Adana Demirspor, Fatih Karagümrük play-off finalinde kozlarını paylaştı. Normal süresi 1-1 biten maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda da gol çıkamayınca kritik maçta penaltılara gitti. Seri penaltı atışları sonrası Fatih Karagümrük, Adana Demirspor'u 6-5 mağlup ederek Süper Lig'e çıkan ekip oldu. Adana Demirspor - Fatih Karagümrük maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ADANA DEMİRSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇ ÖZETİ