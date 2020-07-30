ÖZET | Adana Demirspor - Fatih Karagümrük maç sonucu: 5-6

Süper Lig'in son biletini almak için Adana Demirspor, Fatih Karagümrük play-off finalinde kozlarını paylaştı. Normal süresi 1-1 biten maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda da gol çıkamayınca kritik maçta penaltılara gitti. Seri penaltı atışları sonrası Fatih Karagümrük, Adana Demirspor'u 6-5 mağlup ederek Süper Lig'e çıkan ekip oldu. Adana Demirspor - Fatih Karagümrük maç özeti ve maçın detayları haberimizde...
dakikada Erkan Zengin'in orta sahadan uzun pasında Volkan Şen kaleci Aykut ile karşı karşıya kalacekken Aykut zamandı kalesini terk ederek topu uzaklaştırdı.
dakikada Fatih Karagümrük'ün atağında Darri'nin pasında ceza yayı yakınından kaleyi karşıdan gören noktadan Attamah'ın sert vuruşunda, top yandan auta çıktı.
dakikada Erkan Zengin'in pasında ceza sahasında altı pas yakınında sol taraftan Volkan Şen, müsait pozisyonda topu dışarı attı.
dakikada Fatih Karagümrük'te Ramazan Civelek'in ceza sahası içine pasında, Sobiech'in kafa vuruşunda kaleci Kurtuluş Yurt topu son anda kornere çeldi.
45+2. dakikada Adana Demirspor'da Sinan Kurt'un sağdan ortasında ceza sahası içinde sol tarafta Erkan Zengin'in kafa vuruşunda, top auta gitti.
Stat: Eryaman
Hakemler: Cüneyt Çakır, Mustafa Emre Eyisoy, Tarık Ongun
Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Mehmet Uslu, Mitrovic, Tarık Çamdal, Rassoul, Sinan Kurt, Tevfik Altındağ, Volkan Şen, Erkan Zengin, Hasan Kılıç, Mehmet Akyüz
Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Ramazan Civelek, Fatih Kuruçuk, Barış Başdaş, Alparslan Erdem, Ndao, Çağrı Ortakaya, Attamah, Sabo, Darri, Sobiech
Gol: Dk. 41 Çağrı Ortakaya (Fatih Karagümrük)
Sarı kart: Dk. 39 Tarık Çamdal (Adana Demirspor)
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