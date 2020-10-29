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ÖZET | AEK 2-1 Leicester City

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 29.10.2020 23:28 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi G grubunda AEK ile Leicester City karşı karşıya geldi. İngiliz ekibi, Yunanistan deplasmanında 2-1 skorla galip geldi.

ÖZET | AEK 2-1 Leicester City

UEFA Avrupa Ligi G grubu 2. maçında AEK ile Leicester City, Atina Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Leicester maçı 2-1 kazandı.

Karşılaşmada Leicester'ın golleri 18. dakikada Jamie Vardy (P) ve 39. dakikada Hamza Choudhury'den geldi. AEK'nın golü ise 49. dakikada Muamer Tankovic'den geldi.

CENGİZ İLK 11'DE ÇIKTI

Leicester City'de milli oyuncumuz Cengiz Ünder maça ilk 11'de başladı ve 66 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte İngiliz ekibi puanını 6'ya yükseltti. AEK ise 2 maç sonunda puanla tanışamadı.

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