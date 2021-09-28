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ÖZET | Ajax 2-0 Beşiktaş

28.09.2021 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Beşiktaş, Ajax'a konuk oldu. Kadrosunda 11 eksik bulunan Beşiktaş deplasmanda Ajax'a 2-0 mağlup oldu. Ajax - Beşiktaş maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET | Ajax 2-0 Beşiktaş

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş C Grubu'nda Hollanda temsilcisi Ajax ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar 11 eksikle çıktığı mücadelede Ajax'a 2-0 mağlup oldu. Ajax - Beşiktaş maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Ajax'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Steven Berghuis ve 43. dakikada Sebastien Haller kaydetti.

Bu sonucun ardından Beşiktaş iki maç sonunda henüz puanla tanışamadı. Ajax puanını 6'ya yükseltti.

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Beşiktaş 19 Ekim Salı günü TSİ 19:45'te Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u ağırlayacak. Ajax aynı gün TSİ 22:00'de Borussia Dortmund'u ağırlayacak.

N'SAKALA BU KEZ STOPERDE

Beşiktaş'ta sakat futbolcuların çokluğundan dolayı kadroda mecburi değişiklikler yapıldı. Son lig maçında cezalı olan Rosier ve joker olarak sağ bekte de oynayan Necip'in sakatlığından dolayı N'Sakala'yı sağ bekte oynatan teknik direktör Sergen Yalçın, Kongolu sol beki bu kez stoperde oynattı. Siyah-beyazlılarda stoperler Vida ve Welinton sakat, Montero da Covid 19.Geniş kadroda stoperde de oynayabilen Necip,Mehmet Topal ve Atiba da sakat futbolcular arasında.

ON BİRDE 3 SOL BEK VAR

Beşiktaş'ın Ajax on birinde 3 sol bek birden bulunuyor. Bu futbolculardan sadece Umut Meraş gerçek mevkisinde oynarken, N'Sakala stoperde görev yapıyor. Rıdvan Yılmaz ise teknik direktör Sergen Yalçın tarafından orta sahada sol önde tercih edildi.

YEDEKLERDE SADECE 2 A TAKIM OYUNCUSU BULUNUYOR

Beşiktaş, eksik futbolcu sayısının 12 olmasında dolayı Hollanda'ya 3'ü altyapı, 2'si kaleci olmak üzere 17 futbolcuyla gelmişti. On bir oluşturulduktan sonra yedek kulübesinde A Takım seviyesinde sadece Gökhan Töre ve Oğuzhan Özyakup yer aldı. Kulübedeki diğer 4 isim altyapıdan Berkay, Ege ve Emirhan ile yedek kaleci Mert Günok oldu.

JOHAN CRUYFF STADI TAMAMEN DOLDU

Karşılaşmanın oynandığı Johan Cruyff Stadı tamamen doldu. Hollanda kulübü günler öncesinden açıklama yaparak maçın biletlerinin tamamen satıldığını ilan etmişti. Hollanda'da yaşayan ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen Beşiktaşlı taraftarlar da kendilerine ayrılan tribünün büyük bölümünü doldurdu.

YÖNETİMDEN BÜYÜK DESTEK

Beşiktaş yönetimi takıma destek olmak için geniş bir katılımla Amsterdam'a geldi ve stattaki yerini aldı. Başkan Ahmet Nur Çebi, yöneticiler Adnan Dalgakıran, Emre Kocadağ, Erdal Torunoğulları, Kemal Erdoğan, Fatih Avşar ve Fırat Fidan karşılaşmayı yerinden takip eden isimler oldu.

MAÇ ÖZETİ

10' Kenan Karaman'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Batshuayi'nin sağ çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak arka direğe çarptıktan sonra oyun alanına döndü ve Ajax savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

12' Ajax'lı futbolcu Antony'nin ceza sahası içinden şutunda, top direğin yanından dışarı çıktı.

17' Berghuis'in attığı golle Ajax 1-0 öne geçti.

38' sol kanattan Tadic'in ortasında, Haller topa dokundu ancak kaleci Ersin gole izin vermedi.

43' Berghuis'in sağ kanattan verdiği pası ceza sahasında alan Haller ön direkte topu ağlarla buluşturarak maçın skorunu 2-0 yaptı.

MAÇ DETAYLARI

Stat: Johan Cruijff Arena

Hakemler: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Aurelien Berthomieu (Fransa)

Ajax: Pasveer, Timber, Alvarez, Gravenberch, Tadic, Antony, Mazraoui, Blind, Martinez, Haller, Berghuis

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Rıdvan Yılmaz, Josef, Salih Uçan, Batshuayi, Can Bozdoğan, N'Sakala, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Umut Meraş

Goller: Dk. 17 Berghuis, Dk. 43 Haller (Ajax)

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UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Futbol Kulübü
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