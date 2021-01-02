SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Aytemiz Alanyaspor
  4. ÖZET | Alanyaspor 3-0 Başakşehir

ÖZET | Alanyaspor 3-0 Başakşehir

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 02.01.2021 18:04 | Son Güncelleme

Süper Lig'de haftanın sonucu merak edilen maçında Alanyaspor, Medipol Başakşehir'i ağırladığı maçı 3-0'lık skorla kazandı. Alanyaspor 3 maç sonra galibiyete ulaştı.

ÖZET | Alanyaspor 3-0 Başakşehir

Süper Lig'de 16. hafta maçında Alanyaspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi Alanyaspor oldu.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Adam Bareiro, 27. dakikada Francois Moubandje ve 83. dakikada Tayfur Bingöl kaydetti.

Ligde 3 maç sonra kazanan Alanyaspor puanını 30'a yükseltti ve maç fazlasıyla lider oldu. Ayrıca 2018'den sonra Başakşehir'i ligde ilk kez yenen Alanyaspor, rakibine karşı ikinci galibiyetini aldı. Tam 7 haftadır kazanamayan Başakşehir 16 puanda kaldı.

Süper Lig'de çarşamba günü Medipol Başakşehir, Erzurumspor'u ağırlayacak. Perşembe günü ise Alanyaspor, Fenerbahçe'ye konuk olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKoronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imajKoronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imaj
Hasan Hüseyin Acar'ın yeni takımı resmen açıklandı!Hasan Hüseyin Acar'ın yeni takımı resmen açıklandı!
İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'iİşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52
Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama: Kapsamlı hazırlıklar yapıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama: Kapsamlı hazırlıklar yapıyoruz
Efsane isim hayatını kaybetti
Efsane isim hayatını kaybetti
Beşiktaş Elneny için nabız yokluyor
Beşiktaş Elneny için nabız yokluyor
Omar Elabdellaoui'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama
Omar Elabdellaoui'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama
Fenerbahçe stoperini buldu
Fenerbahçe stoperini buldu
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ÖZET | Alanyaspor 3-0 Başakşehir
Alanyaspor, Başakşehir'i 3'ledi
Hasan Hüseyin Acar, Alanyaspor’da
Hasan Hüseyin Acar'ın yeni takımı resmen açıklandı!
Çağdaş Atan: "Üzgünüz, kafamızı kaldırıp tekrar önümüze bakmamız lazım"
''Kafamızı kaldırıp tekrar önümüze bakmamız lazım''
Aytemiz Alanyaspor çıkışa geçmek istiyor
Alanyaspor çıkışa geçmek istiyor
Alanyaspor galibiyet golünü bulamadı
Alanyaspor galibiyet golünü bulamadı
Aytemiz Alanyaspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 1 | Maç sonucu
Lider Alanya'ya, Malatya freni!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.