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ÖZET | Almanya - Kuzey Makedonya maç sonucu: 1-2

01.04.2021 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Kuzey Makedonya, eski Fenerbahçeli oyuncu Eljif Elmas'ın son dakikalarda attığı golle deplasmanda Almanya'yı 2-1 yenerek günün sürprizine imza attı. Kuzey Makedonya'nın ilk golü ise Goran Pandev'den geldi. Almanya, böylece 2001 yılından sonra (35 maç sonra) ilk kez Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde maç kaybetmiş oldu. 20 yıl sonra tarihi galibiyeti getiren Eljif Elmas grupta Liechtenstein karşısında da gol atmıştı.

ÖZET | Almanya - Kuzey Makedonya maç sonucu: 1-2

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu 3. maçında Almanya sahasında Kuzey Makedonya ile karşılaştı. Konuk ekip 45. dakikada Goran Pandev'in golü ile 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla tamamlandı. Almanya 63. dakikada İlkay Gündoğan'ın penaltıdan kaydettiği golle eşitliği yakaladı.

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Kuzey Makedonya 85. dakikada Eljif Elmas'ın attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı ve puanını 6'ya çıkardı. Evinde mağlup olan Almanya ise 6 puanda kaldı.

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Almanya bu sonucun ardından 2001 yılından sonra ilk kez Dünya Kupası Elemeleri karşılaşmasını kaybetti. Almanlar 35 maçtır yenilmiyordu.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA / REUTERS

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